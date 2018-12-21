Новогодний мейкап от Ким Кардашьян: бьюти-секреты от топ-блогера Instagram

Видео: Kim Kardashian West's Guide to Viral Holiday Glam Beauty Secrets Vogue/ Youtube

Ким Кардашьян, популярная голливудская звезда реалити-шоу и владелица косметической империи, записала для американского Vogue видеоурок о том, как создать праздничный макияж. Ее советы могут стать полезными в преддверии Нового года.

Кстати, это редкий случай, когда можно увидеть звезду совсем без мейкапа, фотофильтров и фоторедакторов.

Ким поэтапно рассказала что за чем следует наносить, и как она справляется с этой задачей.

1. "Даже если я уже использовала увлажняющий крем в течение дня, перед макияжем всегда увлажняю кожу", – говорит она. Этот бьюти-совет стоит взять во внимание, поскольку косметика может значительно подсушить кожу.

2. Затем девушка наносит тональную основу. Чаще всего она пользуется средством от бренда La Mer, распределяя тональный крем по всей коже лица, включая нижнее и подвижное веко.

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

3. После она укладывает брови с помощью специальной щеточки и использует консилер KKW Beauty. Она использует прием плотного нанесения, замазывая область под глазами и Т-зону, для этого она использует бьюти-блендер.

4. Дальше она использует матовую пудру, которую наносит под глазаи щеки, высветляя их.

5. Не обходиться и без контуринга, главного приема, трендмейкером которого стали сестры Кардашьян. Сделав лицо точеным Ким наносит еще одино средство – прозрачную рассыпчатую пудру, чтобы зафиксировать макияж на лице.

6. Ким довольно часто использует макияж глаз в стиле смоки-айс. Сначала однотонными тенями нейтрального оттенка она закрашивает все веко, потом наносит светлый оттенок под бровь, в центр века – блестящий. Кроме того, видео стало доказательством, что у Ким натуральные ресницы, она отчетливо показала на камеру, что не использует накладных или наращенных ресниц. Она завила ресницы керлером и накрасила их тушью.

7. Остается добавить немного румян и бронзера, и накрасить губы.

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)



Напомним, что недавно, на своей страничке и Instagram Ким Кардашьян опубликовала ретро-снимок своей бабушки в молодости, и предположила, что одна из сестер Кардашьян очень похожа на бабушку.

Еще мы рассказали, что Ким Кардашьян пожаловалась своим фанатам на то, что выглядит очень бледной на фотографии, которую опубликовала на своей страничке.

Ранее мы писали о том, что дочка Ким Кардашьян умилила своей непосредственностью на совместной фотосессией. В нежных платьях они поразили своим сходством.

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