Почти Ким Кардашьян: "располневшая" Леся Никитюк в купальнике показала себя после карантина

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая позабавила поклонников фотоколлажем

Леся Никитюк решила переждать карантин в родном городе Хмельницкий, в кругу семьи. Изобретаельная и креативная ведущая, нашла чем заняться на вынужденных каникулах со своими двумя племянницами, а ее идея тут же пришлась по вкусу поклонникам. Леди Ле поднимает настроение и боевой дух поклонникам еще и фирменным искрометным юмором. Так, она показала фотоколлаж, на котром предстала в весьма неожиданном внешнем облике.

"Изменения" коснулись фигуры звезды, которая может похвастаться стройностью. Но только не в этот раз. На снимках, обработанных в фотредакторе, Леди Ле заметно прибавила в весе. Она позирует в белоснежном монокини со шнуровкой по бокам. Округлые бедра и ягодицы, а также отсутствие талии и заметно пополневшие ножки тут же бросились в глаза подписчикам звезды.

"Я после карантина. Відмічай подружку в коментах", - оставила забавную подпись с призывом теледива.

Полностью фото можно увидеть тут

Звездные друзья ведущей отреагировали на ее фотоколлаж. "Я такая уже в начале карантина", - написала в ответ Слава из НеАнгелов.

Некоторые поклонники Леди Ле даже не признали в девушке с пышными формами свою любимицу, другие же сравнили ее с Ким Кардашьян и даже одобрили "изменения".

А хто це така ?

Мои глазааа. Леся, верни все как было

Попка огонь

Попа як у Кім

И подбородочков пару дорисовать

Сначала не поняла, а потом как поняла

Ничего не портит, даже карантин

Норм, почти Ким Кардашьян

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк похвасталась весенним образом в яркой эко-шубке.