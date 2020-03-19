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Почти Ким Кардашьян: "располневшая" Леся Никитюк в купальнике показала себя после карантина

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.03.2020 - 09:47
Почти Ким Кардашьян: "располневшая" Леся Никитюк в купальнике показала себя после карантина
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая позабавила поклонников фотоколлажем

Леся Никитюк решила переждать карантин в родном городе Хмельницкий, в кругу семьи. Изобретаельная и креативная ведущая, нашла чем заняться на вынужденных каникулах со своими двумя племянницами, а ее идея тут же пришлась по вкусу поклонникам. Леди Ле поднимает настроение и боевой дух поклонникам еще и фирменным искрометным юмором. Так, она показала фотоколлаж, на котром предстала в весьма неожиданном внешнем облике.

"Изменения" коснулись фигуры звезды, которая может похвастаться стройностью. Но только не в этот раз. На снимках, обработанных в фотредакторе, Леди Ле заметно прибавила в весе. Она позирует в белоснежном монокини со шнуровкой по бокам. Округлые бедра и ягодицы, а также отсутствие талии и заметно пополневшие ножки тут же бросились в глаза подписчикам звезды.

"Я после карантина. Відмічай подружку в коментах", - оставила забавную подпись с призывом теледива.

Почти Ким Кардашьян: &quot;располневшая&quot; Леся Никитюк в купальнике показала себя после карантина

Полностью фото можно увидеть тут

Звездные друзья ведущей отреагировали на ее фотоколлаж. "Я такая уже в начале карантина", - написала в ответ Слава из НеАнгелов.

Некоторые поклонники Леди Ле даже не признали в девушке с пышными формами свою любимицу, другие же сравнили ее с Ким Кардашьян и даже одобрили "изменения".

  • А хто це така ?
  • Мои глазааа. Леся, верни все как было
  • Попка огонь
  • Попа як у Кім
  • И подбородочков пару дорисовать
  • Сначала не поняла, а потом как поняла
  • Ничего не портит, даже карантин
  • Норм, почти Ким Кардашьян

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк похвасталась весенним образом в яркой эко-шубке.

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Новости Украины Леся Никитюк
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