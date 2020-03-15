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Яркий выход: Леся Никитюк в "небесном" образе устроила экспресс-фотопрогулку

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.03.2020 - 16:27
Яркий выход: Леся Никитюк в "небесном" образе устроила экспресс-фотопрогулку
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая вышла на прогулку в яркой эко-шубке

Леся Никитюк умеет подогревать интерес поклонников. Так, недавно она показала пикантную фотосессию топлесс, сделанную в одном из киевских отелей, и продемонстрировала свои стройные формы на пикантных фото. Ведущая любит выглядеть эффектно не только в кадре, но и в повседневной жизни и не боится смелых нарядов и всплеска цвета. Например, на свежем снимке в Instagram она показала свою экпресс-фотопрогулку в компании любимого четырехлапого друга – песика Рафика, которого ведущая просто обожает.

Она прогулялась в парке в ярком весеннем аутфите – эко-шубке лазурного цвета (один из трендовых оттенков сезона), черных лосинах и короткой кофте.

"Вийшли сфоткатись і додому", - сообщила она в подписи к снимку.

Яркий выход: Леся Никитюк в &quot;небесном&quot; образе устроила экспресс-фотопрогулку

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Судя по кадрам из "сториз", к теледиве присоединились ее друг, блогер и ведущий Евгений Таллер и несколько приятелей. Леди Ле прибывала в отличном настроении.

Леся Никитюк с друзьями (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники звезды не смогли отпустить свою любимицу без комплиментов.

  • Леся, ты красотка и тебе очень идет небесный цвет
  • Клас
  • Ви дуже гарнюні обоє
  • Ви дуже гарна!
  • Самая-самая
  • Леська, а ти пальто під Рафіка ошейник підбирала?
  • Прекрасне фото
  • Пупсики
  • Просто секси-мекси
  • Леська, ти дійсно красуння!
  • Красотка і мужчина

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк похвасталась стройными формами в пестрых лосинах на съемочной площадке. Теледива пообещала "расправиться" со своим со-ведущим по программе "Хто зверху?" Сергеем Притулой.

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Новости Украины Леся Никитюк
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