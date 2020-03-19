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Майже Кім Кардашьян: "пишна" Леся Нікітюк в купальнику показала себе після карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2020 - 09:47
Майже Кім Кардашьян: "пишна" Леся Нікітюк в купальнику показала себе після карантину
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча потішила шанувальників фотоколажем

Леся Нікітюк вирішила перечекати карантин у рідному місті Хмельницький, у колі сім'ї. Винахідлива і креативна ведуча, знайшла чим зайнятися на вимушених канікулах зі своїми двома племінницями, а її ідея тут же припала до смаку шанувальникам. Леді Ле піднімає настрій і бойовий дух шанувальникам ще і фірмовим іскрометним гумором. Так, вона показала фотоколаж, на якому постала перед ними в вельми несподіваному зовнішньому вигляді.

"Зміни" торкнулися фігури зірки, яка може похвалитися стрункістю. Але тільки не в цей раз. На знімках, оброблених в фотредакторе, Леді Ле помітно додала у вазі. Вона позує в білосніжному монокіні зі шнурівкою по боках. Округлі стегна і сідниці, а також відсутність талії і помітно розповнілі ніжки відразу кинулися в очі підписникам зірки.

"Я після карантину. Відмічай подружку в коментах", - залишила кумедний підпис з закликом теледіва.

Майже Кім Кардашьян: &quot;пишна&quot; Леся Нікітюк в купальнику показала себе після карантину

Повністю фото можна побачити тут

Зіркові друзі ведучої відреагували на її фотоколаж. "Я така вже в початку карантину", - написала у відповідь Слава з НеАнгелів.

Деякі прихильники Леді Ле навіть не впізнали в дівчині з пишними формами свою улюбленницю, інші ж порівняли її з Кім Кардашьян і навіть схвалили "зміни".

  • А хто це така ?
  • Мої очі. Леся, поверни все як було
  • Попка вогонь
  • Попа як у Кім
  • І підборідь пару домалювати
  • Спочатку не зрозуміла, а потім зрозуміла
  • Нічого не псує, навіть карантин
  • Норм, майже Кім Кардашьян

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк похвалилася весняним образом в яскравій еко-шубці.

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