Прелестница: Леся Никитюк в купальнике соблазняет томным фото у пальмы

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая продолжает делиться яркими кадрами из Египта

Леся Никитюк уже вернулась с шикарного отдыха в Египте и погрузилась в светскую жизнь украинской столицы - так, на днях телеведущая побывала на семейном показе дизайнера Андре Тана, где прошлась по подиуму вместе со своей племянницей. Поклонники тут же заметили, что девочка удивительно похожа на свою знаменитую тетку. Однако же Леся опубликовала еще не все жаркие фото из отпуска, так что она продолжает радовать фанов в Instagram.

Леди Ле поделилась сочным снимком, на котором она в черном купальнике с высокой талией и декором в виде бахромы томно позирует у пальмы. Ведущая прислонилась к дереву и соблазнительно запустила одну руку в волосы, пронзительно глядя в объектив и выгодно демонстрируя свои точеные формы.

Таким образом Никитюк отметила приход весны и пожелала всем отличной недели.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Good morning spring. Всім гарного сонячного тижня", - написала теледива.

Пользователи сети не стали скупиться на комплименты Лесе и принялись восхищаться ее фигурой, а некоторые поинтересовались, кого же она хочет соблазнить таким горячим снимком.

Які ж красуні наші україночки

Сочный вид

Умница- красавица!!!.. а больше всего рада за твоих родитеоей... какое счастье! Иметь такую успешную:₽)).. красивую дрчь!!!

Прелестница!

Леся влюбилась, намагається спокусити когось

Дякуємо,Леся!! Вам також усього найкращого! З весною!

Яка краля

Леся ты Бомбезно Выглядишь!

Красотка невероятная

Богиня

Очень сильно замуж хочется девушке. Сразу видно по фото - 99% в купальнике

Доброе утро! Вам тоже отличного дня и хорошего настроения!

Леся, ви так гарно позуєте

Яка муза

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее обворожительная Леся Никитюк "сверкнула" стальным прессом в египетском all inclusive. Девушка усердно работала над своей фигурой, забыв о шведском столе и о египетских сладостях.