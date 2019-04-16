Кейт Мосс пойдет под венец с молодым возлюбленным-аристократом

Супермодель Кейт Мосс собралась во второй раз связать себя узами брака. Выбор 45-летней манекенщицы пал на ее давнего возлюбленного, 32-летнего фотографа и аристократа, потомка легендарного немецкого канцлера, графа Отто фон Бисмарка, Николая фон Бисмарка. Об этом пишет издание The Sun.

Церемония бракосочетания назначена на лето этого года. По слоам инсайдеров, Николай старомоден и консервативен в своих взглядах на брак, к тому же, очень влюблен в знаменитую избранницу. Именно поэтому он хочет обвенчаться с Кейт. О своих намерениях молодой человек даже сообщил друзьям.

"У Кейт и Николая прекрасные отношения, и они разговаривают о браке очень часто", - утверждают инсайдеры, близкие к паре.

Стоит отметить, что на официальной странице Николая в Instagram немало фотосессий с Кейт его авторства для именитых глянцевых изданий.

Фото: Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк (instagram.com/_style_corner)

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарка познакомились в Греции летом 2015 года. Через год стали ходить слухи о том, что пара собралась узаконить отношения, но тогда они не подтвердились. Скорее всего, сейчас влюбленные проверили свои отношения на прочность и готовы пойти под венец.

Фото: Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк (instagram.com/lolliep1969)

Напомним, что предложения руки и сердца от своего возлюбленного Алекса Родригеса получила и Дженнифер Лопес. Романтичный момент на берегу океана принес миллионеру заветное "да" от знаменитой певицы и актрисы.

Также, под венец с молодым возлюбленным собралась и супермодель Хайди Клум. Ее избранником стал 29-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулитц.