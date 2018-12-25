Сказала "да": 45-летняя Хайди Клум выходит замуж за молодого музыканта

Фото: Хайди Клум и Том Каулиц (instagram.com/heidiklum)

Немецкую супермодель не смущает 17-летняя разница в возрасте

Немецкая супермодель с мировым именем Хайди Клум собралась под венец. Избранником 45-летней красотки стал 29-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулитц. О своей помолвке знаменитость сообщила на странице в Instagram.

На атмосферном черно-белом портретном фото запечатлены улыбающийся жених и невеста, причем модель с гордостью демонстрирует на безымянном пальце обручальное колечко.

"Я сказала да", – гласит лаконичная, но красноречивая подпись к снимку.

Фото: Хайди Клум и Том Каулиц (instagram.com/heidiklum)

Интересно, что слухи о романе супермодели и музыканта начались еще в марте этого года. Тогда их застукали покидающими один из нью-йоркских ресторанов. 17-летняя разница в возрасте пару ничуть не смущает. Более того, Хайди отмечает, что не придает значения пересудам за спиной, ведь лишние волнения только добавляют морщин на лице.

Ранее стало известно о том, что певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Фото с закрытой церемонии случайно утекли в сеть после публикаци кадров одним из гостей.

Также украинская телеведущая Леся Никитюк спровоцировала слухи о скором замужестве, "блеснув" колечком на пальце во время отдыха и лечния в Турции. Поклонники тут же начали интересоваться изменениями на личном фронте знаменитости.

Кроме того, узами брака связала себя и украинская певица Мика Ньютон. Торжество состоялось в США, где она живет и строит карьеру в последние годы.

Видео: РБК-Украина