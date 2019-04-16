ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кейт Мосс пойдет под венец с молодым возлюбленным-аристократом

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2019 - 15:20
Кейт Мосс пойдет под венец с молодым возлюбленным-аристократом
Кейт Мосс (фото: instagram/katemossagency)

Супермодель встречется со своим возлюбленным уже четыре года

Супермодель Кейт Мосс собралась во второй раз связать себя узами брака. Выбор 45-летней манекенщицы пал на ее давнего возлюбленного, 32-летнего фотографа и аристократа, потомка легендарного немецкого канцлера, графа Отто фон Бисмарка, Николая фон Бисмарка. Об этом пишет издание The Sun.

Церемония бракосочетания назначена на лето этого года. По слоам инсайдеров, Николай старомоден и консервативен в своих взглядах на брак, к тому же, очень влюблен в знаменитую избранницу. Именно поэтому он хочет обвенчаться с Кейт. О своих намерениях молодой человек даже сообщил друзьям.

"У Кейт и Николая прекрасные отношения, и они разговаривают о браке очень часто", - утверждают инсайдеры, близкие к паре.

Стоит отметить, что на официальной странице Николая в Instagram немало фотосессий с Кейт его авторства для именитых глянцевых изданий.

Кейт Мосс пойдет под венец с молодым возлюбленным-аристократом

Фото: Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк (instagram.com/_style_corner)

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарка познакомились в Греции летом 2015 года. Через год стали ходить слухи о том, что пара собралась узаконить отношения, но тогда они не подтвердились. Скорее всего, сейчас влюбленные проверили свои отношения на прочность и готовы пойти под венец.

Кейт Мосс пойдет под венец с молодым возлюбленным-аристократом

Фото: Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк (instagram.com/lolliep1969)

Напомним, что предложения руки и сердца от своего возлюбленного Алекса Родригеса получила и Дженнифер Лопес.  Романтичный момент на берегу океана принес миллионеру заветное "да" от знаменитой певицы и актрисы.

Также, под венец с молодым возлюбленным собралась и супермодель Хайди Клум. Ее избранником стал 29-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулитц.

Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась редкими фото с сыном от Джейсона Стэтхэма Семейная идиллия: Наталья Водянова показала редкие кадры с детьми
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины свадьбамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь