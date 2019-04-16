Кейт Мосс піде під вінець з молодим коханим-аристократом

Кейт Мосс (фото: instagram/katemossagency)

Супермодель зустрічається зі своїм коханим вже чотири роки

Супермодель Кейт Мосс зібралася вдруге зв'язати себе узами шлюбу. Вибір 45-річної манекенниці ліг на її давнього коханого, 32-річного фотографа і аристократа, нащадка легендарного німецького канцлера, графа Отто фон Бісмарка, Миколу фон Бісмарка. Про це пише видання The Sun.

Церемонія одруження призначена на літо цього року. За слова інсайдерів, Микола старомодний і консервативний у своїх поглядах на шлюб, до того ж, дуже закоханий у знамениту обраницю. Саме тому він хоче обвінчатися з Кейт. Про свої наміри молодий чоловік навіть повідомив друзям.

"У Кейт і Миколи прекрасні стосунки, і вони розмовляють про шлюб дуже часто", - стверджують інсайдери, близькі до пари.

Варто відзначити, що на офіційній сторінці Миколи в Instagram чимало фотосесій з Кейт його авторства для відомих глянцевих видань.

Фото: Кейт Мосс і Микола фон Бісмарк (instagram.com/_style_corner)

Кейт Мосс і Микола фон Бісмарка познайомилися в Греції влітку 2015 року. Через рік стали ходити чутки про те, що пара зібралася узаконити стосунки, але тоді вони не підтвердилися. Швидше за все, зараз закохані перевірили свої відносини на міцність і готові піти під вінець.

Фото: Кейт Мосс і Микола фон Бісмарк (instagram.com/lolliep1969)

Нагадаємо, що пропозицію руки і серця від свого коханого Алекса Родрігеса отримала і Дженніфер Лопес. Романтичний момент на березі океану приніс мільйонерові заповітне "так" від знаменитої співачки і актриси.

Також, під вінець з молодим коханим зібралася і супермодель Хайді Клум. Її обранцем став 29-річний гітарист Tokio Hotel Том Каулітц.