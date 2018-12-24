Кейт Миддлтон сходила с детьми за подарками в дисконтный магазин (фото)

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня набрала множество покупок и спокойно отстояла очередь к кассе

Все любят скидки - даже члены королевской семьи. Так, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон поразила покупателей и сотрудников дисконтного магазина The Range в Великобритании, куда она отправилась за подарками к Рождеству. Об этом сообщает The Sun.

Вместе с герцогиней Кембриджской были ее старшие дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта. Кейт была одета весьма просто - в джинсы и зеленую курстку, а волосы собрала в хвост.

Как отмечает издание, Миддлтон приобрела много вещей, в том числе детские книги и принадлежности для рисования. Посетители сфотографировали герцогиню, когда она спокойно стояла в очереди вместе с другими покупателями.

Фото: (thesun.co.uk)

"Мне пришлось два раза посмотреть, чтобы убедиться, что это она. Никогда бы не подумала, что встречу членов королевской семьи на шопинге в этом магазине", - рассказала одна из покупательниц.

По словам женщины, она окончательно убедилась, что перед ней именно Кейт, увидев принца и принцессу - Джордж в этот момент как раз обратился к сестре по имени. У малышки в волосах был красный бант.

Фото: (thesun.co.uk)

Монаршую особу с детьми сопровождали телохранители, однако они держались на некотором расстоянии и не привлекали к ним лишнего внимания. Однако на просьбу одной из посетительниц магазина о селфи Кейт отказала, объяснив, что ей нужно сделать покупки к Рождеству, однако была при этом очень милой.

Как рассказала покупательница, в какой-то момент принцесса Шарлотта уселась прямо на пол, на что герцогиня нежно сказала ей: "Вставай, куколка".

Фото: (thesun.co.uk)

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми снялись для рождественской открытки. Фотография была сделана в их семейном поместье Анмер-Холл в графстве Норфолк известным фотографом Мэттом Портеусом.

Мы также сообщали, как празднуют Рождество Кейт Миддлтон и принц Уильям. Мама герцогини Кембриджской рассказала, что больше всего ждут этого праздника принц Джордж и принцесса Шарлотта. У них есть интересная традиция - родители Кейт покупают сразу несколько елок, одну из которых наряжают внуки.

Кстати, на днях принцы Гарри и Уильям с женами побывали на традиционном рождественском обеде Елизаветы II.

Видео: РБК-Украина