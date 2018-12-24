Кейт Міддлтон сходила з дітьми за подарунками в дисконтний магазин (фото)

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Герцогиня набрала безліч покупок і спокійно відстояла чергу до каси

Всі люблять знижки - навіть члени королівської сім'ї. Так, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон вразила покупців і співробітників дисконтного магазину The Range у Великобританії, куди вона відправилася за подарунками до Різдва. Про це повідомляє The Sun.

Разом з герцогинею Кембриджською були її старші діти - принц Джордж і принцеса Шарлотта. Кейт була одягнута дуже просто - в джинси і зелену курстку, а волосся зібрала в хвіст.

Як зазначає видання, Міддлтон придбала багато речей, в тому числі дитячі книги й приладдя для малювання. Відвідувачі сфотографували герцогиню, коли вона спокійно стояла в черзі разом з іншими покупцями.

Фото: (thesun.co.uk)

"Мені довелося два рази подивитися, щоб переконатися, що це вона. Ніколи б не подумала, що зустріч членів королівської сім'ї на шопінг в цьому магазині", - розповіла одна з покупців.

За словами жінки, вона остаточно переконалася, що перед нею саме Кейт, побачивши принца і принцесу - Джордж в цей момент як раз звернувся до сестри по імені. У малятка в волоссі був червоний бант.

Фото: (thesun.co.uk)

Монаршу особу з дітьми супроводжували охоронці, однак вони трималися на певній відстані і не залучали до них зайвої уваги. Однак на прохання однієї з відвідувачок магазину про селфі Кейт відмовила, пояснивши, що їй потрібно зробити покупки до Різдва, проте була дуже милою.

Як розповіла покупниця, в якийсь момент принцеса Шарлотта сіла прямо на підлогу, на що герцогиня ніжно сказала їй: "Вставай, лялечка".

Фото: (thesun.co.uk)

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми знялися для різдвяної листівки. Фотографія була зроблена в їх сімейному маєтку Анмер-Хол в графстві Норфолк відомим фотографом Меттом Портеусом.

Ми також повідомляли, як святкують Різдво Кейт Міддлтон і принц Вільям. Мама герцогині Кембриджської розповіла, що найбільше чекають цього свята принц Джордж і принцеса Шарлотта. У них є цікава традиція - батьки Кейт купують відразу кілька ялинок, одну з яких наряджають онуки.

До речі, днями принци Гаррі та Вільям з дружинами побували на традиційному різдвяному обіді Єлизавети II.

Відео: РБК-Україна