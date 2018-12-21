"Кажется, началось": Тодоренко показала, как рожает в эфире

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая собрала самые интересные кадры в новогодней передаче "Пятница с Региной"

Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая вернулась на работу через две недели после рождения сына, анонсировала праздничный выпуск программы "Пятница с Региной" и показала, как якобы рожает на камеру. Соответствующий ролик артистка опубликовала в своем Instagram.

Ведущая отметила, что зрителей ждет встреча со звездными гостями: певицами Ритой Дакотой, Идой Галич, Айзой Анохиной и Ханной, а также российской актрисой Таисией Вилковой и моделью Машой Миногаровой.

"Ребята! Наш особенный новогодний выпуск "Пятницы с Региной" уже на канале! И как всегда - ссылка уже в профиле! Как я вам и обещала в нём вы увидите сразу несколько прекрасных женщин! Ханна вам расскажет о том, сколько стоит родить в Америке , вы узнаете, кому завидует Айза Анохина, с кем целовалась Рита Дакота , когда родит Ида Галич, чего боится Маша Миногарова, а Таисия Вилкова расскажет об обнаженке в соцсетях. Так же вас ждет специальная рубрика "Поздравления хейтеров", в которой артисты будут читать самые злые комментарии хейтеров в своем инстаграм", - написала Регина.

Подписчики успели оценить новый выпуск передачи Тодоренко, ведь, как и обещала ведущая, он шел в режиме "live".

"Молодчинка", "Обожаем", "Какая же ты классная и все твое творчество", "Выпуск очень позитивный и смешной. Поздравляю с рождением малыша", "Я смотрела класс", "Регина, продолжайте в том же духе! Ждем новых выпусков", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее мы писали о том, что муж Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов показал новорожденного сына. Пара ехала вместе с крохой в авто и пела хит Луи Армстронга "What a wonderful world".

Также Тодоренко рассказала своим подписчикам, как чувствует себя после родждения первенца. Они были обеспокоены длительныым отсутствием ведущей в соцсетях.

Видео: РБК-Украина