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Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу

Lite » Звезды 20.12.2018 - 19:01
Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая показала фото, сделанное на деловой встрече

Украинская телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила первенца, уже вернулась к активной работе. В своих Instagram-историях она поделилась фото, сделанным во время деловой встречи.

Звезда сообщила, что занята обсуждением идей для следующего сезона своего авторского шоу на российском канале "Пятница".

"Продюсерская встреча. Обсуждаем концепт на следующий сезон для шоу "Пятница с Региной", - написала она.

Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Кроме того, недавно в Instagram Тодоренко рассказала, что планирует вебинар на различные темы интересные ее подписчикам.

"Мои сонные и новогодние друзья Марина Могилко и Дмитрий Пистоляко. Видимся полчаса раз в полгода, но этого достаточно, чтобы получить заряд бодрости до следующей встречи. Ребята мотивируют меня сделать вебинар на тему "как быть ведущей", "работа на TV или YouTube", "как совмещать работу и материнство", - сказала звезда.

Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Мнения поклонников Регины разделились – одни восхитились ее самоотдачей и трудоспособностью, а другие упрекнули недавно родившую знаменитость в том, что она мало времени уделяет малышу.

"Ваше материнство только началось. Побудьте немного мамой, ощутите это, а потом уже уроки давайте", "Меньше месяца прошло, а уже вебинар. Полгодика посовмещайте и не свихнитесь, тогда можете научить. А так секретов нет: няни, родственники, смесь, соска", "Регина, ты как заведенный робот: и родить, и за сыном смотреть и еще съемки успеваешь", "Регина, ты самая крутая", - писали комментаторы.

Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу

Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу

Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу

Молодая мама Регина Тодоренко уже вернулась на работу

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко после рождения малыша поделилась мечтами похудеть к лету и вновь вернутся в свою привычную форму.

Кстати, редакция LITE решила вспомнить одни из самых ярких образов телеведущей, в которых она появлялась на светских мероприятиях, и подготовила опрос "Лучший образ Регины Тодоренко во время беременности".

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Регина Тодоренко
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