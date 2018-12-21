"Здається, почалося": Тодоренко показала, як народжує в ефірі

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зібрала найцікавіші кадри у новорічній передачі "П'ятниця з Регіною"

Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка повернулася на роботу через два тижні після народження сина, анонсувала святковий випуск програми "П'ятниця з Регіною" і показала, як нібито народжує на камеру. Відповідний ролик артистка опублікувала в своєму Instagram.

Ведуча зазначила, що глядачів чекає зустріч із зірковими гостями: співачками Ритою Дакотою, Ідою Галич, Айзой Анохіною та Ханною, а також російською актрисою Таїсією Вилковою і моделлю Машою Міногаровою.

"Наш особливий новорічний випуск "П'ятниці з Регіною" вже на каналі! І як завжди - посилання вже в профілі! Як я і обіцяла в ньому ви побачите відразу кілька прекрасних жінок! Ханна вам розповість про те, скільки коштує народити в Америці, ви дізнаєтесь, кому заздрить Айза Анохіна, із ким цілувалася Рита Дакота, коли народить Іда Галич, чого боїться Маша Міногарова, а Таїсія Вилкова розповість про ню у соцмережах. Також на вас чекає спеціальна рубрика "Привітання хейтерам", у якій артисти будуть читати найбільш злі коментарі хейтерів у своєму instagram", - написала Регіна.

Підписники встигли оцінити новий випуск передачі Тодоренко, адже, як і обіцяла ведуча, він йшов у режимі "live".

"Молодчинка", "Обожнюємо", "Яка ж ти класна і все твоє творчість", "Випуск дуже позитивний і смішний. Вітаю з народженням малюка", "Я дивилася клас", "Регіна, продовжуйте в тому ж дусі! Чекаємо нових випусків", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше ми писали про те, що чоловік Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов показав новонародженого сина. Пара їхала разом з малюком в авто і співала хіт Луї Армстронга "What a wonderful world".

Також Тодоренко розповіла своїм підписникам, як відчуває себе після роджденія первістка. Вони були стурбовані длітельниим відсутністю провідної в соцмережах.

Відео: РБК-Україна