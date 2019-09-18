"Каждый день проблемы": Астафьева призналась, почему до сих пор не вышла замуж

Даша Астафьева - настоящий секс-символ украинского шоу-бизнеса. Певица и актриса была любимой моделью владельца Playboy Хью Хефнера и 12 лет - солисткой популярной группы "NIKITA", а сейчас ушла в сольное плавание. Впрочем, любовь к откровенным фотосессиям у нее сохранилась и красотка регулярно будоражит сеть пикантными кадрами. Уже несколько лет она живет со скандальным бизнесменом Артемом Кимом. О том, почему они до сих пор не поженились, а также о своих бывших мужчинах и планах на будущее и детей артистка рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Как поведала Даша, недавно они с женихом переехали жить за город, а еще решились на пополнение в семье.

"Я очень любила поспать раньше, но месяц назад наша семья пополнилась, мы завели вторую собачку, подружку для Чичико, которую зовут Луна. И теперь сбылась моя давняя мечта, я просыпаюсь в шесть или в семь, зависит от того, во сколько мы уснули, учитывая Луну. - делится Астафьева. - Мой супруг предложил переехать к родителям, и сейчас я думаю, что это самый хороший вариант, так как это влияет на отношения, это влияет и на ответственность и перед животными, которые у нас появились. Нам очень повезло, потому что у нас родители очень современные. Поэтому, в основном, мы очень хорошо проводим время, у нас есть семейные традиции".

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

С Артемом певица познакомилась еще четыре года назад в общей компании. Даша искренне признается - любимый очень изменил ее внутренний мир.

"Я в себе столько черт ужасных видела рядом с Артемом. Например, то, что я всегда делала так, как я хочу, потому что все всегда подстраивались. Да, не отказывали, люди молчали, копили в себе что-то, какие-то вопросы. Артем не замечает того, что я артистка, устала, не хочу лететь со всеми. Я иногда тоже не очень хорошо вела себя со своими родителями, со своими родными, и именно Артем мне об этом сказал. Я очень много с ним говорила и пыталась понять, что я не так делаю, с кем-то другим я бы поссорилась бы и убежала", - говорит исполнительница.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Именно Артем помог, казалось бы, самой раскрепощенной женщине в украинском шоу-бизнесе, побороть свои комплексы. По словам Даши, раньше ей очень не везло с мужчинами, но в этом была и ее вина.

"Девяносто процентов моих мужчин - это были...альфонсы. Сегодня я этого не могу скрывать. Но я сама в этом виновата, потому что, мне казалось, что я вот такая хорошая, так много работаю, мне же надо куда-то тратить эти деньги. Но сейчас я понимаю, какого масштаба это ошибка", - говорит звезда.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Уже через месяц после первого свидания Даша начала говорить с Артемом о свадьбе. Но праздник любви до сих пор не произошел - помешал громкий скандал, в который попал любимый звезды. В прошлом году Кима обвинили в хищении двадцати семи миллионов гривен из госбюджета. Судебная волокита продолжается по сей день, пара даже не может выехать из страны на отдых.

"У него нет документов, мы не имеем права выезжать никуда. Мы уже несколько лет не были ни в каких отпусках, нигде, у нас каждый день проблемы, работа, проблемы. Я, если уезжаю куда-то немножко перегрузиться, не могу ни о чем думать, не могу одна отдыхать, - говорит артистка, - Я думаю, что свадьба будет, мы думаем, что будет. Это все же такое дело, оно не делается, когда у тебя есть какие-то проблемы. Наши проблемы семейные - они не кончились. Мне кажется, что даже наша семья не пополняется, потому что это состояние стресса, состояние ожидания чего-то страшного, оно уже очень сморило меня и Артема".

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Астафьева уверена, что именно депрессия и постоянные нервотрепки мешают ей забеременеть. А она очень хотела бы родить любимому ребенка.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наша семья стала больше, и это первое, чего мне хочется. Мне не хочется свадьбы, мне не хочется нарядов, мне хочется, чтобы наша семья стала больше, и чтобы проблемы закончились. Сейчас мне гораздо лучше, потому что в моей жизни наступил такой период в прошлом году, когда я поняла: если не возьму себя в руки - меня просто не будет", - рассказывает певица.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Она не скрывает, что мужчины, которые ухаживали, предлагали ей деньги за интимные услуги.

"Недавно мне написали от одного очень известного человека, написал его помощник, очень большую сумму предлагаем вам за встречу. Я говорю: Господи, неужели у вас так много денег, что вы за встречу предлагаете такую сумму? Ну сумма, я даже не знаю сколько лет мне нужно работать, чтобы заработать такие деньги. Это не миллион, немножко меньше. Просто за встречу. Также, если вы будете не против, этот человек хочет вас содержать. То есть мужчину не смутило то, что у меня есть любимый человек", - говорит Астафьева и добавляет, что любимый ее не ревнует, ведь очень хорошо воспитан.

Напомним, Даша Астафьева заворожила нежной постельной фотосессией. В атмосферной съемке приняли участие и питомцы певицы - собачки породы сиба-ину.

К слову, недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.