"Кожен день проблеми": Астаф'єва зізналася, чому досі не вийшла заміж

Даша Астаф'єва - справжній секс-символ українського шоу-бізнесу. Співачка і актриса була улюбленою моделлю власника Playboy Х'ю Хефнера і 12 років - солісткою популярного гурту "NIKITA", а зараз пішла у сольне плавання. Втім, любов до відвертих фотосесій у неї збереглася і красуня регулярно розбурхує мережу пікантними кадрами. Вже кілька років вона живе зі скандальним бізнесменом Артемом Кімом. Про те, чому вони досі не побралися, а також про своїх колишніх чоловіків та плани на майбутнє і дітей артистка розповіла в передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Як розповіла Даша, нещодавно вони з нареченим переїхали жити за місто, а ще зважилися на поповнення в сім'ї.

"Я дуже любила поспати раніше, але місяць тому наша сім'я поповнилася, ми завели другу собачку, подружку для Чичико, яку звуть Луна. І тепер збулася моя давня мрія, я прокидаюся в шість чи сім, залежить від того, о котрій ми поснули, враховуючи Луну. - ділиться Астаф'єва. - Мій чоловік запропонував переїхати до батьків, і зараз я думаю, що це найкращий варіант, так як це впливає на відносини, це впливає і на відповідальність і перед тваринами, які у нас з'явилися. Нам дуже пощастило, тому що у нас батьки дуже сучасні. Тому, в основному, ми дуже добре проводимо час, у нас є сімейні традиції".

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

З Артемом співачка познайомилася ще чотири роки тому в загальній компанії. Даша щиро зізнається - коханий дуже змінив її внутрішній світ.

"Я в собі стільки жахливих рис бачила поруч з Артемом. Наприклад, те, що я завжди робила так, як я хочу, тому що всі завжди підлаштовувалися. Так, не відмовляли, люди мовчали, накопичували в собі щось, якісь питання. Артем не помічає того, що я артистка, втомилася, не хочу летіти з усіма. Я іноді теж не дуже добре поводилася зі своїми батьками, зі своїми рідними, і саме Артем мені про це сказав. Я дуже багато з ним говорила і намагалася зрозуміти, що я не так роблю, з ким іншим я б посварилася б і втекла", - каже виконавиця.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Саме Артем допоміг, здавалося б, найрозкутішій жінці в українському шоу-бізнесі, побороти свої комплекси. За словами Даші, раніше їй дуже не щастило з чоловіками, але в цьому була і її вина.

"Дев'яносто відсотків моїх чоловіків - це були...альфонси. Сьогодні я цього не можу приховувати. Але я сама в цьому винна, тому що, мені здавалося, що я ось така хороша, так багато працюю, мені ж треба кудись витрачати ці гроші. Але зараз я розумію, якого масштабу це помилка", - говорить зірка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Вже через місяць після першого побачення Даша почала говорити з Артемом про весілля. Але свято любові дотепер не відбулося - на заваді став гучний скандал, в який потрапив коханий зірки. У минулому році Кіма звинуватили в розкраданні двадцяти семи мільйонів гривень з держбюджету. Судова тяганина триває донині, пара навіть не може виїхати з країни на відпочинок.

"У нього немає документів, ми не маємо права виїжджати нікуди. Ми вже кілька років не були ні в яких відпустках, ніде, у нас кожен день проблеми, робота, проблеми. Я, якщо їду кудись трошки перевантажитися, не можу ні про що думати, не можу одна відпочивати, - каже артистка, - Я думаю, що весілля буде, ми думаємо, що буде. Це все ж таке діло, воно не робиться, коли у тебе є якісь проблеми. Наші сімейні проблеми - вони не скінчилися. Мені здається, що навіть наша сім'я не поповнюється, тому що це стан стресу, стан очікування чогось страшного, воно вже дуже сморило мене і Артема".

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва впевнена, що саме депресія і постійні коливання заважають їй завагітніти. А вона дуже хотіла б народити коханому дитину.

"Мені б дуже хотілося, щоб наша родина стала більше, і це перше, чого мені хочеться. Мені не хочеться весілля, мені не хочеться нарядів, мені хочеться, щоб наша родина стала більше, і щоб проблеми закінчилися. Зараз мені набагато краще, тому що в моєму житті настав такий період в минулому році, коли я зрозуміла: якщо не візьму себе в руки - мене просто не буде", - розповідає співачка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Вона не приховує, що чоловіки, які доглядали, пропонували їй гроші за інтимні послуги.

"Нещодавно мені написали від одного дуже відомого людини, написав його помічник, дуже велику суму пропонуємо вам за зустріч. Я кажу: Господи, невже у вас так багато грошей, що ви за зустріч пропонуєте таку суму? Ну сума, я навіть не знаю скільки років мені потрібно працювати, щоб заробити такі гроші. Це не мільйон, трошки менше. Просто за зустріч. Також, якщо ви будете не проти, ця людина хоче вас утримувати. Тобто чоловіка не збентежило те, що у мене є кохана людина", - каже Астаф'єва і додає, що коханий її не ревнує, бо дуже добре вихований.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва заворожила ніжною інтимною фотосесією. У атмосферній зйомці взяли участь і вихованці співачки - собачки породи сіба-іну.

До речі, нещодавно українська playmate Даша Астаф'єва була помічена в центрі міста в екстравагантному образі. Співачка і актриса їхала в київському метро в довгій ретро-сукні, і при цьому зачитувала рядки з відомого вірша.