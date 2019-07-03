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Даша Астафьева в ретро-образе насладилась киевской перепичкой (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.07.2019 - 15:56
Даша Астафьева в ретро-образе насладилась киевской перепичкой (видео)
Даша Астафьева (кадр из видео)

Певица также декламирует стихи

Недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения. А уже сегодня на YouTube канале Даши вышел ролик, в котором она стоит в очереди за популярной среди киевлян "Перепичкой", декламируя слова поп-хита 2000-х "Сойти с ума" группы Reflex.

Как выяснилось, ролик — первая история из серии короткометражек о Киеве, которые Даша планирует выпустить на своем канале.

"Идея снимать эти маленькие истории пришла ко мне во сне. Такое часто бывает и то, что удается запомнить, время от времени воплощается в реальность. Эти стихотворения, они же песни детства, произносились именно с такой интонацией в моем сне. Проснувшись, я очень долго смеялась, а потом решила записать всё на диктофон. Это была одна из немногих идей, которая на утро не показалась мне глупой. Вместе с братом мы записали аудио в студии и понеслось", – рассказывает певица.

Даша Астаф'єва. Київські історії. #1 "С.С.У"

Первый ролик из серии "Киевских историй" решили снять возле культового для горожан места "Киевская перепичка" не просто так. Певица считает, что это место заколдованное, ведь уже столько лет здесь изо дня в день собираются огромные очереди. Но разовое удовольствие определенно стоит того.

"Я планирую продолжать снимать. Хочется рассказать побольше историй о местах, людях и своих собственных эмоциях. Ведь мне посчастливилось встретить замечательных компаньонов, которые так же как и я относятся к юмору и красоте, и без тени сомнения вляпались со мной в эту авантюру. Спасибо им".

Даша Астафьева в ретро-образе насладилась киевской перепичкой (видео)

 Даша Астафьева в ретро-образе насладилась киевской перепичкой (видео)

Первую серию "Киевских историй" Астафьева посвятила "культовой" перепичке 

Сейчас можно только догадываться, какие еще места выберет Даша для съемок своего проекта и какими будут новые образы звезды. Будем держать руку на пульсе, чтобы узнать об этом первыми. 

Напомним, Даша Астафьева умилила необычной фотосессией со своей любимой собакой Чичико. При этом певица и ее питомец примерили похожие наряды.

Ранее чувственная Даша Астафьева обнажила грудь на откровенных фото. Полуобнаженная певица едва покрылась обрезом белоснежной ткани. 

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Новости Украины певецДаша Астафьева
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