ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 18:49
Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Артистка примерила несколько откровенных образов

Даша Астафьева, которая недавно устроила дерзкую фотосессию на крыше в образе "черного лебедя", - известная любительница позировать в стиле ню и баловать своих поклонников пикантными фотографиями. Соблазнительная артистка приняла участие в новой чувственной фотосессии и примерила несколько откровенных образов для глянцевого издания Harper's Bazaar.

На некоторых кадрах Даша запечатлена топлес - так, на одном из них она позирует у стены в одном лишь полотенце на бедрах и с необычным массивным украшением на шее.

Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также Астафьева примерила бежевый брючный костюм - и конечно же, надела пиджак на голое тело.

Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянцаДерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На других фото сексуальная звезда прикрылась летящей розовой тканью, сквозь которую просматриваются ее волнующие изгибы.

Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности", - прокомментировала Даша.

Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники украинской артистки восхищаются великолепием атмосферной съемки и слепящей красотой певицы.

  • Нереальная
  • И создал Бог женщину
  • Очень красивое фото, действительно искусство. Даша, вы созданы для того, чтобы радовать этот мир своей красотой
  • Я обожаю такие съемки и вы в них так гармоничны
  • Прекрасно
  • Глубоко, я бы сказал красота тела освещена внутренней красотой души. Оттуда и свет. Сильно
  • Очень чувственно. С оттенком грусти и мудрости в движениях!
  • Богема. Ты меня вдохновляешь уже много лет
  • Ваша красота нереальна, она настоящая,всегда приятно смотреть

Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как мы ранее писали, украинская певица Даша Астафьева снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.

К слову, недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.

Черный лебедь: горячая Даша Астафьева устроила дерзкую фотосессию на крыше Античная богиня: Даша Астафьева в корсете и трусиках сразила чувственной фотосессией
Новости Украины Даша Астафьева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь