Дерзкая Даша Астафьева позировала топлес в чувственной съемке для глянца

Артистка примерила несколько откровенных образов
Даша Астафьева, которая недавно устроила дерзкую фотосессию на крыше в образе "черного лебедя", - известная любительница позировать в стиле ню и баловать своих поклонников пикантными фотографиями. Соблазнительная артистка приняла участие в новой чувственной фотосессии и примерила несколько откровенных образов для глянцевого издания Harper's Bazaar.
На некоторых кадрах Даша запечатлена топлес - так, на одном из них она позирует у стены в одном лишь полотенце на бедрах и с необычным массивным украшением на шее.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Также Астафьева примерила бежевый брючный костюм - и конечно же, надела пиджак на голое тело.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
На других фото сексуальная звезда прикрылась летящей розовой тканью, сквозь которую просматриваются ее волнующие изгибы.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
"Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности", - прокомментировала Даша.
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники украинской артистки восхищаются великолепием атмосферной съемки и слепящей красотой певицы.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Как мы ранее писали, украинская певица Даша Астафьева снялась в очередной роскошной арт-съемке, в которой также продемонстрировала и свою великолепную фигуру.
К слову, недавно украинская playmate Даша Астафьева была замечена в центре города в экстравагантном образе. Певица и актриса ехала в киевском метро в длинном ретро-платье, и при этом зачитывала строки из известного стихотворения.