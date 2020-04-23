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С каждым днем все краше: Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии

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На карантине удаленные фотосессии стали весьма популярными

Вера Брежнева в свои 38 лет и будучи мамой двоих детей может похвастаться роскошной стройной фигурой и цветущим внешним видом. На карантине у певицы наконец появилось свободное время на общение с поклонниками и она с удовольствием делится своими лайфхаками и секретами красоты, а также рассказывает о режиме дня и питании. К примеру, артистка регулярно устраивает себе разгрузочные дни, а еще не забывает о домашних тренировках. Результат можно увидеть в новой откровенной фотосессии Веры, которую они с фотографом сделали онлайн - такой вариант съемки стал довольно популярным на самоизоляции.

Пикантные кадры Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram. Певица с фотографом сделали несколько портретов, при этом звезда примерила белую блузку с высоким воротником и сделала нюдовый макияж.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Также Вера похвасталась изгибами своей роскошной фигуры, позируя в бежевом боди на подоконнике, а белая штора эффектно обрамляет ее силуэт.

"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше? stay home. make love", - написала исполнительница под публикацией.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры Брежневой пришли в восторг и принялись осыпать артистку комплиментами, восхищаясь ее шикарной фигурой и красотой.

  • Боже мой, Верочка так это голое тело или боди?
  • Ах,ВЕРАВЕРА вы краща!И скаждым днём становитесь все краше и краше.Вы изюминка шоубиза!!!!!!!!
  • Все прекрасны, спору нет))) но мне 5 )))
  • Это не тело-это какой то дар свыше!
  • Все. Немного смущают фото со спины)) вы будто обнаженная
  • Бесстыдница))
  • Виагра такая Виагра)
  • Это идеально же
  • отлично. Только хорошеешь
  • Вера ти идеальная
  • Бесподобные фото. Смотрю, и жизнь лучше становится! Красота и Вера спасут этот мир!!!!
  • Красивая нет слов
  • Потрясающая девочка
  • Классно получилось

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева раскрыла секреты ухода за собой и отметила, что не существует волшебного универсального средства.

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