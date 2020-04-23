С каждым днем все краше: Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии

На карантине удаленные фотосессии стали весьма популярными
Вера Брежнева в свои 38 лет и будучи мамой двоих детей может похвастаться роскошной стройной фигурой и цветущим внешним видом. На карантине у певицы наконец появилось свободное время на общение с поклонниками и она с удовольствием делится своими лайфхаками и секретами красоты, а также рассказывает о режиме дня и питании. К примеру, артистка регулярно устраивает себе разгрузочные дни, а еще не забывает о домашних тренировках. Результат можно увидеть в новой откровенной фотосессии Веры, которую они с фотографом сделали онлайн - такой вариант съемки стал довольно популярным на самоизоляции.
Пикантные кадры Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram. Певица с фотографом сделали несколько портретов, при этом звезда примерила белую блузку с высоким воротником и сделала нюдовый макияж.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Также Вера похвасталась изгибами своей роскошной фигуры, позируя в бежевом боди на подоконнике, а белая штора эффектно обрамляет ее силуэт.
"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше? stay home. make love", - написала исполнительница под публикацией.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фолловеры Брежневой пришли в восторг и принялись осыпать артистку комплиментами, восхищаясь ее шикарной фигурой и красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Напомним, ранее Вера Брежнева раскрыла секреты ухода за собой и отметила, что не существует волшебного универсального средства.