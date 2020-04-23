С каждым днем все краше: Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии

Вера Брежнева в свои 38 лет и будучи мамой двоих детей может похвастаться роскошной стройной фигурой и цветущим внешним видом. На карантине у певицы наконец появилось свободное время на общение с поклонниками и она с удовольствием делится своими лайфхаками и секретами красоты, а также рассказывает о режиме дня и питании. К примеру, артистка регулярно устраивает себе разгрузочные дни, а еще не забывает о домашних тренировках. Результат можно увидеть в новой откровенной фотосессии Веры, которую они с фотографом сделали онлайн - такой вариант съемки стал довольно популярным на самоизоляции.

Пикантные кадры Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram. Певица с фотографом сделали несколько портретов, при этом звезда примерила белую блузку с высоким воротником и сделала нюдовый макияж.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Также Вера похвасталась изгибами своей роскошной фигуры, позируя в бежевом боди на подоконнике, а белая штора эффектно обрамляет ее силуэт.

"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше? stay home. make love", - написала исполнительница под публикацией.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры Брежневой пришли в восторг и принялись осыпать артистку комплиментами, восхищаясь ее шикарной фигурой и красотой.

Боже мой, Верочка так это голое тело или боди?

Ах,ВЕРАВЕРА вы краща!И скаждым днём становитесь все краше и краше.Вы изюминка шоубиза!!!!!!!!

Все прекрасны, спору нет))) но мне 5 )))

Это не тело-это какой то дар свыше!

Все. Немного смущают фото со спины)) вы будто обнаженная

Бесстыдница))

Виагра такая Виагра)

Это идеально же

отлично. Только хорошеешь

Вера ти идеальная

Бесподобные фото. Смотрю, и жизнь лучше становится! Красота и Вера спасут этот мир!!!!

Красивая нет слов

Потрясающая девочка

Классно получилось

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева раскрыла секреты ухода за собой и отметила, что не существует волшебного универсального средства.