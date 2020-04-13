У нас страсть: Вера Брежнева разоткровенничалась о самоизоляции с Константином Меладзе

Фото: Вера Брежнева с мужем (instagram.com/ververa)

Певица призналась, что ее муж очень счастлив проводить с ней больше времени

Вера Брежнева сознательно подошла к режиму самоизоляции и остается дома вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой, 10-летней Соней. На карантине 38-летняя певица стала больше общаться с поклонниками, делиться милыми домашними видео и давать в сети советы по уходу за собой и питанию. В YouTube-шоу "Люкс ФМ" артистка откровенно рассказала, как у них с 56-летним супругом проходят карантинные будни.

По словам Веры, у них с мужем не возникает никаких конфликтов - наоборот, он очень доволен, что жена теперь все время рядом.

"Это мечта Константина — быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив. И Сара счастлива. Соня, к сожалению, осталась в Америке, не успела прилететь. В ее университете объявили карантин чуть-чуть позже, и она училась до последнего. У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть", - призналась исполнительница.

Фото: Вера Брежнева с мужем (instagram.com/ververa)

Раскрыла она и свой распорядок дня на самоизоляции - все стараются заниматься делом.

"Дочь учится онлайн, а Константин работает в своей домашней студии. Я прибираю, тренируюсь, провожу прямые эфиры… Потом мы встречаемся на обеде, как будто не виделись полдня", — рассказала Брежнева.

Звезда отметила, что уже привыкла все время находиться дома и даже наслаждается этим временем.

"На вторую неделю стала понимать: что-то не так. Мой организм просил выйти на улицу, я стала сходить с ума. Этот период был самым сложным, когда мне нужно было просто привыкнуть, что я всё время в одном помещении. Вторую неделю была ломка, а сейчас я просто наслаждаюсь. Я — хозяюшка: готовлю, прибираю", — резюмировала Вера.

Кроме того, певица исправно занимается спортом и старается не есть лишнего.

"Я не покупаю домой еду, которая может привести к ожирению. И у меня страдают все близкие, потому что они ходят и спрашивают: "Ну что, можно съесть сладенького?". А я говорю: "Ничего нет. Бери мед", — призналась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева похвасталась певческими талантами старшей дочери-именинницы Сони в день ее рождения. Девушке исполнилось 19 лет.