Волшебного средства не существует: Вера Брежнева раскрыла секреты ухода за собой

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица отметила, что необходимо подбирать средства с учетом своих особенностей

Вера Брежнева выступает за ответственное отношение к карантину и вместе с мужем и младшей дочкой сидит дома. При этом во время изоляции у певицы появилось больше свободного времени, так что она с удовольствием общается с поклонниками, рассказывает о своем режиме дня на карантине и даже балует милыми и веселыми видеороликами с супругом Константином Меладзе. Кроме того, артистка стала вновь вести свой бьюти-блог и проводить интересные прямые эфиры.

В новой публикации Вера решила немного рассказать о том, как она ухаживает за собой и поддерживает форму. Она сопроводила публикацию очаровательным селфи, на котором запечатлена без макияжа в уютном коричневом свитере.

Брежнева откровенно заявила, что волшебного средства или таблетки для красоты не существует и над собой необходимо работать, при этом учитывая именно свои индивидуальные параметры и особенности.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

"Вчера прочитала все ваши вопросы и сегодня у меня есть для вас 2 новости: хорошая и плохая. Начну с плохой. «ВОЛШЕБНОГО СРЕДСТВА» НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Как и одной волшебной процедуры,таблетки, крема, маски, комплекса упражнений, волшебного продукта, добавки. Так же не существует чего-то одного универсального, что подойдёт всем!!! Или чего-то, что срочно все исправит! Просто нет!! Мы все абсолютно разные,уникальные. С разным типом кожи,что полезно одному - другому типу кожи - вред. Поэтому умоляю перестать следовать всем советам в интернете, покупать все то, что советуют. Что вам нужно знать - это СЕБЯ, свои особенности! И действовать ТОЛЬКО исходя из них!!! Например - у меня чувствительный организм, чувствительная кожа лица, при этом она комбинированная и мне нельзя пользоваться плотными кремами, а кому-то,у кого сухая кожа лица - нужны максимально питательные составы, масла, которые для жирной кожи будут вообще «ядом». Отсюда и высыпания, которые усугубляются неправильным питанием...

Итог - для того, чтобы действовать - вам сначала нужно познакомиться с собой, лучше узнать себя! Здесь очень важна диагностика - кожи, состояния мышц, организма. В идеале, если эту диагностику сделает профессионал, если нет - ищите информацию,задавание вопросы специалистам онлайн.И тогда вы точно сможете понять,что нужно именно вам!" - отметила певица.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

Однако она все же дала несколько "универсальных" советов, которые будут полезны всем.

"Но есть и хорошая новость!) даже три:

1. Если наладить своё питание,то кожа будет выглядеть лучше,чище,ровнее, качественнее. Это и о лице, и о теле. Улучшается работа органов, становится больше энергии, в целом улучшается внешний вид, самочувствие. Питание - это топливо( как у автомобиля - на плохом бензине авто нормально ехать не будет)

2. когда мы занимаемся подходящими нам физическими нагрузками, улучшается кровообращение во всем теле, также улучшая работу систем всего организма. Укрепляются группы мышц,а также суставы и кости. Кроме этого, повышается иммунитет и выносливость, укрепляется здоровье. Как следствие - и внешняя эстетика.

3. правильное питание и физ нагрузки дают не только пользу для здоровья, но и прилив хорошего настроения (это к вопросу, как мне удаётся быть на позитиве), тут же добавляется уважение и любовь", - раскрыла свои секреты Вера.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

Напомним, Вера Брежнева похвасталась певческими талантами старшей дочери-именинницы Сони в день ее рождения. Девушке исполнилось 19 лет.