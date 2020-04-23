ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С каждым днем все краше: Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2020 - 11:31
С каждым днем все краше: Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

На карантине удаленные фотосессии стали весьма популярными

Вера Брежнева в свои 38 лет и будучи мамой двоих детей может похвастаться роскошной стройной фигурой и цветущим внешним видом. На карантине у певицы наконец появилось свободное время на общение с поклонниками и она с удовольствием делится своими лайфхаками и секретами красоты, а также рассказывает о режиме дня и питании. К примеру, артистка регулярно устраивает себе разгрузочные дни, а еще не забывает о домашних тренировках. Результат можно увидеть в новой откровенной фотосессии Веры, которую они с фотографом сделали онлайн - такой вариант съемки стал довольно популярным на самоизоляции.

Пикантные кадры Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram. Певица с фотографом сделали несколько портретов, при этом звезда примерила белую блузку с высоким воротником и сделала нюдовый макияж.

С каждым днем все краше: Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Также Вера похвасталась изгибами своей роскошной фигуры, позируя в бежевом боди на подоконнике, а белая штора эффектно обрамляет ее силуэт.

"Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva. Как вам такой формат? Какое фото нравится больше? stay home. make love", - написала исполнительница под публикацией.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры Брежневой пришли в восторг и принялись осыпать артистку комплиментами, восхищаясь ее шикарной фигурой и красотой.

  • Боже мой, Верочка так это голое тело или боди?
  • Ах,ВЕРАВЕРА вы краща!И скаждым днём становитесь все краше и краше.Вы изюминка шоубиза!!!!!!!!
  • Все прекрасны, спору нет))) но мне 5 )))
  • Это не тело-это какой то дар свыше!
  • Все. Немного смущают фото со спины)) вы будто обнаженная
  • Бесстыдница))
  • Виагра такая Виагра)
  • Это идеально же
  • отлично. Только хорошеешь
  • Вера ти идеальная
  • Бесподобные фото. Смотрю, и жизнь лучше становится! Красота и Вера спасут этот мир!!!!
  • Красивая нет слов
  • Потрясающая девочка
  • Классно получилось

С каждым днем все краше: Вера Брежнева засветила роскошные формы в пикантной web-фотосессии

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева раскрыла секреты ухода за собой и отметила, что не существует волшебного универсального средства.

Вера Брежнева показала все прелести фигуры топлес и поделилась секретами стройности У нас страсть: Вера Брежнева разоткровенничалась о самоизоляции с Константином Меладзе
Новости Украины Вера Брежневафотосессия
Styler
On Top