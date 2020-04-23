З кожним днем все краше: Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

На карантині віддалені фотосесії стали досить популярними

Віра Брежнєва в свої 38 років і будучи мамою двох дітей може похвалитися розкішною стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. На карантині у співачки нарешті з'явився вільний час на спілкування з шанувальниками і вона з задоволенням ділиться своїми лайфхаками і секретами краси, а також розповідає про режим дня і харчування. Приміром, артистка регулярно влаштовує собі розвантажувальні дні, а ще не забуває про домашні тренування. Результат можна побачити в новій відвертій фотосесії Віри, яку вони з фотографом зробили онлайн - такий варіант зйомки став досить популярним на самоізоляції.

Пікантні кадри Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка з фотографом зробили кілька портретів, при цьому зірка приміряла білу блузку з високим коміром і зробила нюдовий макіяж.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Також Віра похвалилася вигинами своєї розкішної фігури, позуючи в бежевому боді на підвіконні, а біла штора ефектно обрамляє її силует.

"Моя перша web-фотосесія в об'єктиві @kate_kondratieva. Як вам такий формат? Яке фото подобається більше? stay home. make love", - написала виконавиця під публікацією.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери Брежнєвої прийшли в захват і почали обсипати артистку компліментами, захоплюючись її шикарною фігурою і красою.

Боже мій, Вірочка так це голе тіло або боді?

Ах,ВЕРАВЕРА ви краща!І з кожним днем стаєте все красивіше і красивіше.Ви родзинка шоубізу!!!!!!!!

Всі прекрасні, суперечці немає))) але мені 5 )))

Це не тіло-це якийсь дар згори!

Все. Трохи бентежать фото зі спини)) наче оголена

Бесстыдница))

Віагра така Віагра)

Це ідеально ж

відмінно. Тільки хорошеешь

Віра ти ідеальна

Незрівнянні фото. Дивлюся, і життя стає краще! Краса і Віра врятують цей світ!!!!

Красива немає слів

Приголомшлива дівчинка

Класно вийшло

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розкрила секрети догляду за собою і зазначила, що не існує чарівного універсального засобу.