ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З кожним днем все краше: Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2020 - 11:31
З кожним днем все краше: Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

На карантині віддалені фотосесії стали досить популярними

Віра Брежнєва в свої 38 років і будучи мамою двох дітей може похвалитися розкішною стрункою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. На карантині у співачки нарешті з'явився вільний час на спілкування з шанувальниками і вона з задоволенням ділиться своїми лайфхаками і секретами краси, а також розповідає про режим дня і харчування. Приміром, артистка регулярно влаштовує собі розвантажувальні дні, а ще не забуває про домашні тренування. Результат можна побачити в новій відвертій фотосесії Віри, яку вони з фотографом зробили онлайн - такий варіант зйомки став досить популярним на самоізоляції.

Пікантні кадри Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка з фотографом зробили кілька портретів, при цьому зірка приміряла білу блузку з високим коміром і зробила нюдовий макіяж.

З кожним днем все краше: Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Також Віра похвалилася вигинами своєї розкішної фігури, позуючи в бежевому боді на підвіконні, а біла штора ефектно обрамляє її силует.

"Моя перша web-фотосесія в об'єктиві @kate_kondratieva. Як вам такий формат? Яке фото подобається більше? stay home. make love", - написала виконавиця під публікацією.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери Брежнєвої прийшли в захват і почали обсипати артистку компліментами, захоплюючись її шикарною фігурою і красою.

  • Боже мій, Вірочка так це голе тіло або боді?
  • Ах,ВЕРАВЕРА ви краща!І з кожним днем стаєте все красивіше і красивіше.Ви родзинка шоубізу!!!!!!!!
  • Всі прекрасні, суперечці немає))) але мені 5 )))
  • Це не тіло-це якийсь дар згори!
  • Все. Трохи бентежать фото зі спини)) наче оголена
  • Бесстыдница))
  • Віагра така Віагра)
  • Це ідеально ж
  • відмінно. Тільки хорошеешь
  • Віра ти ідеальна
  • Незрівнянні фото. Дивлюся, і життя стає краще! Краса і Віра врятують цей світ!!!!
  • Красива немає слів
  • Приголомшлива дівчинка
  • Класно вийшло

З кожним днем все краше: Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розкрила секрети догляду за собою і зазначила, що не існує чарівного універсального засобу.

Віра Брежнєва показала всі принади фігури топлес і поділилася секретами стрункості У нас пристрасть: Віра Брежнєва розговорилася про самоізоляцію з Костянтином Меладзе
Новини України Віра Брежнєвафотосессия
Styler
On Top