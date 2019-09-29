"Кайфует человек": Тодоренко раззадорила оригинальным кавером известного хита

Тодоренко не только снимается в программах, но еще и поет
Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно откровенно рассказала о своей семье, спела песню Ольги Бузовой "Мало половин" под аккомпанемент гитары своего мужа Влада Топалова. Соответствующее видео Регина опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео Тодоренко сидит за столом и поет, а Топалов играет на акустической гитаре. Таким образом, Регина попыталась привлечь внимание подписчиков к новому выпуску своего шоу "Пятница с Региной".
Тодоренко восхитила сеть своим исполнением песни Бузовой (видео: instagram.com/reginatodorenko)
Пользователи сети оценили это видео и оставили свои комментарии.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что веселые Тодоренко и Топалов показали, как сочиняют сказки для сына.
Ранее сообщалось, что стильные Тодоренко и Топалов блистали на красной дорожке на премии "Человек года 2019" по версии журнала GQ.