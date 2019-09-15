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"Мой второй маленький сыночек": Тодоренко разоткровенничалась о своей семье

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.09.2019 - 13:07
"Мой второй маленький сыночек": Тодоренко разоткровенничалась о своей семье
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая провела фан-встречу с поклонниками

Регина Тодоренко старается быть со своими поклонниками откровенной и честной – она неоднократно просила у них совет, делилась опытом, обсуждала животрепещущие темы, особенно актуальную для нее сейчас – материнство. Так, недавно Ргина посетовала на то, что у ее сыночка Михаила режутся зубки и он не дает спать звездным родителям. Правда, происходило это все по ту сторону экрана, теперь же звезда "Орла и Решки" решила организовать фан-встречу и пообщаться с поклонниками лично.

Телеведущая опубликовала в Instagram короткое видео. В ролики можно увидеть целую толпу поклонников знаменитости, которые пришли на встречу с ней – они не только фотографировались с Региной, но и задавали ей вопросы. Регину особенно умилило обращение маленькой девочки, которая покорила ее своей искренностью.

"Я хочу у вас спросить: как поживает муж, как поживают дети, как вы любите себя", - поинтересовалась непосредственная очаровательная малышка.

"Вау, слава Богу, себя люблю. Я уже думала "как вы любитесь в семье". Дети поживают хорошо, слава Богу, растут – у меня маленький сыночек. Муж тоже хорошо поживает – мой второй маленький сыночек. Растет, развивается", - отшутилась ведущая.

Кстати, для фан-встречи Регина выбрала оригинальное платье в клетку от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Судя по всему, мероприятие прошло в Москве, но украинские поклонники Тодоренко также захотели увидиться с ней и спросили, не планирует она провести аналогичную встречу в Украине. "Обязательно!" - пообещала Регина.

&quot;Мой второй маленький сыночек&quot;: Тодоренко разоткровенничалась о своей семье

Скриншот комментариев

Поклонники пришли в восторг от обоятельной ведущей и не пожалели комплиментов для ее.

  • Регина обаяшка, всегда заводная
  • Регина! Ты - СУПЕР. Так держать!
  • Классный прикид!
  • Классно, супер
  • Региночка, ты такая классная! Всегда позитивная, интересная
  • Крутая, красивая и настоящая
  • Вы красотка. Такая же настоящая в жизни, как на телеэкране, обычно это два разных человека, у вас же 100% совпадение
  • Самая наидобрейшая и искренняя

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов покорили стильным выходом в свет.

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