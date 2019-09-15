"Мой второй маленький сыночек": Тодоренко разоткровенничалась о своей семье

Телеведущая провела фан-встречу с поклонниками
Регина Тодоренко старается быть со своими поклонниками откровенной и честной – она неоднократно просила у них совет, делилась опытом, обсуждала животрепещущие темы, особенно актуальную для нее сейчас – материнство. Так, недавно Ргина посетовала на то, что у ее сыночка Михаила режутся зубки и он не дает спать звездным родителям. Правда, происходило это все по ту сторону экрана, теперь же звезда "Орла и Решки" решила организовать фан-встречу и пообщаться с поклонниками лично.
Телеведущая опубликовала в Instagram короткое видео. В ролики можно увидеть целую толпу поклонников знаменитости, которые пришли на встречу с ней – они не только фотографировались с Региной, но и задавали ей вопросы. Регину особенно умилило обращение маленькой девочки, которая покорила ее своей искренностью.
"Я хочу у вас спросить: как поживает муж, как поживают дети, как вы любите себя", - поинтересовалась непосредственная очаровательная малышка.
"Вау, слава Богу, себя люблю. Я уже думала "как вы любитесь в семье". Дети поживают хорошо, слава Богу, растут – у меня маленький сыночек. Муж тоже хорошо поживает – мой второй маленький сыночек. Растет, развивается", - отшутилась ведущая.
Кстати, для фан-встречи Регина выбрала оригинальное платье в клетку от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.
Судя по всему, мероприятие прошло в Москве, но украинские поклонники Тодоренко также захотели увидиться с ней и спросили, не планирует она провести аналогичную встречу в Украине. "Обязательно!" - пообещала Регина.
Скриншот комментариев
Поклонники пришли в восторг от обоятельной ведущей и не пожалели комплиментов для ее.
Скриншот комментариев
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов покорили стильным выходом в свет.