"Красивая пара": стильные Тодоренко и Топалов блистали на красной дорожке

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Молодые родители посетили престижную премию в Москве

Молодая мама Регина Тодоренко раз за разом доказывает, что совмещать активную карьеру и материнство - очень даже возможно. И хотя она иногда жалуется на усталость и недосып - так, недавно ведущая призналась, что не могла отдохнуть пять ночей подряд, она успешно поддерживает такой ритм жизни и успевает снимать авторские шоу, уделять время семье, путешествовать и даже выходить в свет.

Так, на днях Регина вместе с любимым мужем Владом Топаловым посетили престижную премию "Человек года 2019" по версии журнала GQ, которая вручается российским знаменитостям за выдающиеся заслуги и проходит в Москве. Ради такого случая семейство нарядилось в стильные и эффектные наряды, а кадры с мероприятия артистка показала на своей странице в Instagram.

Тодоренко появилась на красной дорожке в коротком платье-пиджаке. Свой образ она дополнила белыми босоножками на шпильке с декором из перьев и черным клатчем, а завершающей изюминкой стали серьги-висюльки и макияж в темных тонах. Влад Топалов же был в классическом черном костюме, который дополнил туфлями в тон и белоснежной рубашкой с бабочкой.

Пара много улыбалась и с удовольствием позировала в обнимку и держась за руки. По мнению Регины, следовало создать еще одну номинацию премии - "Отец года".

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Первый раз на премии @gqrussia в новом статусе. Это так странно, приходя на грандиозное мероприятие, где можно отдохнуть, отвлечься от будней, пообщаться с интересными людьми, всеми мыслями быть ДОМА. И как же все-таки интересно складывается жизнь. Я все размышляю, жаль , #GQ не учредили номинацию #ОтецГода, а ведь эта одна из самых главных миссий человечества (отцовство,материнство)! @vladtopalovofficial Владислав Михайлович, ты - НАШ человек года. Этого года, следующего и через год. Мы любим тебя, пап)" - поделилась ведущая.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездное семейство также сделало несколько эффектных фото на ступеньках здания консерватории.

"Спасибо нашему семейному фотографу за парящую пару над землёй", - отметила Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что "Человеком года" стал режиссер Кирилл Серебренников.

Подписчики засыпали Тодоренко и Топалова комплиментами, восхищаясь их элегантными образами и уверяя, что они были там самой красивой парой.

Какие же вы чудесные, Регина

Регин, всегда приятно читать и видеть твои реальные простые эмоции и мысли)

Красива дуже

Мистер и миссис Смит

Очень красивые!!!

Босоножки

Красивая пара! Молодцы!

Как приятно смотреть на счастливых родителей!

Какие вы светящиеся два лучика солнышка! Счастья вам и любви!!

Ваааааа. Такие милые

от так всю жизнь, просто парить и держатся за руки

Красивые и счастливые

Реально крутая фотка! Прям огнище! Вы супер!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, мечтательная Регина Тодоренко показала постельное фото в необычном месте. Ведущая также поинтересовалась, кого из знаменитостей поклонники хотели бы видеть в качестве гостей ее шоу.

Ранее Регина Тодоренко публично взаимно призналась в любви испанскому актеру Марио Касасу и опубликовала провокационное фото и видео с ним.