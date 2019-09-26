Веселые Тодоренко и Топалов показали, как сочиняют сказки для сына (видео)

Звездная пара уверена, что по их творению захотят снять сериал
Молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов уже немного свыклись со своей новой ролью и умудряются успевать все - работать, путешествовать и даже посещать светские мероприятия. Конечно, с малышом бывает непросто - недавно у Михаила начали резаться зубки и его маме пришлось проститься со сном на целых пять суток. Однако они не унывают и продолжают восхищать поклонников своим оптимизмом и энергичностью.
Так как сыночек уже немного подрос, Регина и Влад решили сами написать для него сказку. Процесс создания "Сказок для Майкла" ведущая запечатлела на видео, которым поделилась на своей странице в Instagram. За основу они взяли приключения Регины в разных странах, когда она была ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" - к примеру, встречу с тигром!
На забавном видео Регина сидит на диване и кушает, попутно вспоминая интересные истории из своих поездок, а Влад приукрашает их и набирает на старой печатной машинке. Телезвезда с юмором отметила, что теперь по их творению должны снять сериал.
Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
"#сериал #сказкиДляМайкла Представляем вам остросюжетный сериал! Вы больше нигде не найдёт аналогов. Совсем скоро это выйдет на Netflix. И вот сейчас у вас есть возможность посмотреть наш психоделический шедевр, потому мы уже устали пересматривать его и плакать. Прошу любить и жаловать! Я - Богиня Комедии @vladtopalovofficial P.S.: спасибо моим друзьям @orelireshka_official за возможность увидеть мир)" - прокомментировала Тодоренко.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики по достоинству оценили креатив и чувство юмора веселой парочки и оставили им много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой Майклом.
Ранее Влад Топалов шокировал откровением о том, как едва не утопил сына во время купания.