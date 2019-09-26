Веселые Тодоренко и Топалов показали, как сочиняют сказки для сына (видео)

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездная пара уверена, что по их творению захотят снять сериал

Молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов уже немного свыклись со своей новой ролью и умудряются успевать все - работать, путешествовать и даже посещать светские мероприятия. Конечно, с малышом бывает непросто - недавно у Михаила начали резаться зубки и его маме пришлось проститься со сном на целых пять суток. Однако они не унывают и продолжают восхищать поклонников своим оптимизмом и энергичностью.

Так как сыночек уже немного подрос, Регина и Влад решили сами написать для него сказку. Процесс создания "Сказок для Майкла" ведущая запечатлела на видео, которым поделилась на своей странице в Instagram. За основу они взяли приключения Регины в разных странах, когда она была ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" - к примеру, встречу с тигром!

На забавном видео Регина сидит на диване и кушает, попутно вспоминая интересные истории из своих поездок, а Влад приукрашает их и набирает на старой печатной машинке. Телезвезда с юмором отметила, что теперь по их творению должны снять сериал.

Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"#сериал #сказкиДляМайкла Представляем вам остросюжетный сериал! Вы больше нигде не найдёт аналогов. Совсем скоро это выйдет на Netflix. И вот сейчас у вас есть возможность посмотреть наш психоделический шедевр, потому мы уже устали пересматривать его и плакать. Прошу любить и жаловать! Я - Богиня Комедии @vladtopalovofficial P.S.: спасибо моим друзьям @orelireshka_official за возможность увидеть мир)" - прокомментировала Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики по достоинству оценили креатив и чувство юмора веселой парочки и оставили им много теплых отзывов.

Браво ребята!!!Я Вас обожаю!!!

это шедевр!!!!!!

Хахахха, классно, это очень смешно

Что вы пили???

крутое получилось видео)

Просто ідеальна казка. Відео супер

Ай Молодцы))Научите детей фантазировать

Это шедевр, как же вы мне оба нравитесь, ребята!!!

Ребята вы крутые!

Мне очень нравится Ваша семья. Счастья Вашей семье на долгие лета

Обожаю Вас

Класс! Шедевр, жду продолжения!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой Майклом.

Ранее Влад Топалов шокировал откровением о том, как едва не утопил сына во время купания.