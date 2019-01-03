Катя Осадчая похвасталась своим первым огненным закатом в новом году

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот Юрий Горбунов пока что не спешит делиться фото с отдыха

После насыщенных встреч Нового 2019 года многие украинские знаменитости отправились на отдых восстанавливать энергию. Звездные телеведущие и пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов также не упустили такую возможность, улетев к пляжам с белоснежным песком и морю или даже океану — пока что ведущие не признаются, где именно проводят свой отпуск. Однако делятся с подписчиками яркими фото с отдыха.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая поделилась фотографией огненного заката на морском берегу. При этом несменная ведущая "Світського життя" уточнила: "Мій перший захід сонця цього року".

Первый закат Кати Осадчей в Новом 2019 году (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая показала конные прогулки по пляжу, на котором она отдыхает (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот Юрий Горбунов пока что не показывает фото с отдыха. Ведущий лишь опубликовал в своем сториз короткое видео с борта самолета.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Новогодние Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее многие знаменитости поздравили своих поклонников с новогодними праздниками. Интересно, что некоторые звезды под своими поздравлениями опубликовали снимки, на которых демонстрируют стройные ножки. Получился своеобразный "флешмбом". В связи с чем LITE предлагает выбрать самую роскошную длинноногую "Снегурочку".

К слову, на отдыха также отправилась скандальная Светлана Лобода вместе со своей 7-летней дочкой Евой. Звезда пока что не признается, какую именно страну выбрала для отдыха. Но отметила, что ее берега омывает океан. Лобода уже поделилась первыми кадрами с отдыха.

Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)