"Лучшее завершение": Осадчая и Горбунов отправились в совместное путешествие

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная пара с комфортом отправилась на долгожданный отдых

Известные телеведущие и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в совместное путишествие. Звезды решили отдохнуть от работы и отправились в Стамбул. Об этом шоумен сообщил в Instagram.

"Как говорят в Турции: "Наш лобби в Стамбуле больше, чем некоторые аэропорты!" И это правда! Из шести городов Украины, с пересадкой в ​​Стамбуле, можно добраться в 124 страны мира", - написал ведущий, показав совместное фото с супругой.

Катя Осадчая без макияжа, облаченная в удобную одежду и кроссовки, держала в руках апельсины. Поклонники пары отметили, что телеведущая выглядит в таком образе свежо и юно.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Катюша! Без мейка, ти такая юная. Супер", "Красивая пара", "Какие же вы красивые", "А почему в черном? Маскировка?" - интересовались подписчики Горбунова.

Скриншоты комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

В "историях" Instagram шоумен поделился видео из авиалайнера и отметил, что на борту чувствует себя очень комфортно.

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

В свою очередь, Катя также показала кадры из аэропорта, а также похвасталась тем, что на борту их самолета был даже персональный повар.

Также она разместила фото в салоне и отметила, что чувствовала себя во время полета как дома, а также поделилась мечтами об отдыхе.

"В самолете, как дома. Не хватает только халата. Трудно даже приблизительно посчитать сколько часов я налетала. Но сколько еще не охватом стран, каждый раз, когда лечу через Стамбул, изучаю табло посадки, сколько стран и сколько всего еще надо посмотреть. Представьте, в мире 190 стран, а @turkishairlines летает в 123 страны, а всего 306 направлений. Загадаю еще Деду Морозу в новом году подарить поездки в Гонконг, Токио, Сингапур и ..... еще куда-то, чтобы хватило времени свободного, ведь на поездки еще надо успевать зарабатывать", - призналась телеведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также она отметила, что о лучшем окончании первого дня года не могла и мечтать.

"Полетели! Путешествие начинается! Лучшее окончание 1 января", – написала популярная телеведущая.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

"Повар на борту, можно лететь, а вот как не наестся на ночь?" - сокрушалась Осадчая.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая вызвала восторг у поклонников праздничным образом в блестящем комбинезоне. Наряд она дополнила широким поясом.

Напомним, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали, как развлеклись на катке. На одном из снимков пара мило держалась за руки.

К слову, в начале декабря минувшего года Катя Осадчая побывала в Стамбуле в компании коллеги Леси Никитюк и отправилась с ней на шоппинг.

Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)