Катя Осадча похвалилася своїм першим вогняним заходом в новому році

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось Юрій Горбунов поки що не поспішає ділитися фото з відпочинку

Після насичених зустрічей Нового 2019 року багато українських знаменитостей вирушили на відпочинок відновлювати енергію. Зоряні телеведучі і пара Катя Осадча та Юрій Горбунов також не втратили таку можливість, полетівши до пляжів з білосніжним піском і моря або навіть океану — поки що ведучі не взізнаються, де саме проводять свою відпустку. Однак діляться з підписниками яскравими фото з відпочинку.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча поділилася фотографією вогняного заходу на морському березі. При цьому незмінна ведуча "Світського життя" уточнила: "Мій перший захід сонця цього року".

Перший захід Каті Осадчої в Новому 2019 року (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Осадча показала кінні прогулянки по пляжу, на якому вона відпочиває (фото: instagram.com/kosadcha)

А ось Юрій Горбунов поки що не показує фото з відпочинку. Ведучий лише опублікував у своєму сторіз коротке відео з борту літака.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Новорічні Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше багато знаменитостей привітали своїх шанувальників з новорічними святами. Цікаво, що деякі зірки під своїми привітаннями опублікували знімки, на яких демонструють стрункі ніжки. Вийшов своєрідний "флешмбом". У зв'язку з чим LITE пропонує вибрати найрозкішнішу довгоногу "Снігуроньку".

До речі, на відпочинок також вирушила скандальна Світлана Лобода разом зі своєю 7-річною донькою Євою. Зірка поки що не зізнається, яку саме країну вибрала для відпочинку. Але зазначила, що її береги омиває океан. Лобода вже поділилася першими кадрами із відпочинку.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)