Катя Осадчая без макияжа и в компании святого Николая очаровала подготовкой к Новому 2020 году

Катя Осадчая также поддалась предновогоднему и праздничному ажиотажу, атмосфера которого уже витает в воздухе. Украинская телеведущая каждый год с трепетом готовится к предстоящим зимним праздникам. И особенно скрупулезно она подходит к этому вопросу с рождением второго сына от Юрий Горбунова. Напомним, что Ваня родился 18 февраля 2017 года. Поэтому звездные родители стараются создать своему сыну праздничное настроение.

Так, на своей страничке в сети instagram поделилась первыми эмоциями подготовки к встрече Нового 2020 года. Телеведущая опубликовала селфи, позируя абсолютно без макияжа. В который раз сложно не отметить, что в свои 36 лет Осадчая выглядит действительно потрясающе.

Также ведущая позирует с мягкой игрушкой в руке, которая символизирует святого Николая (отмечают 19 декабря).

“Ви вже готові до свят? Я не помітила, як пролетіло десять днів грудня, а ще треба так багато встигнути. Ялинку вже поставили, залишилося прикрасити, Діда під ялинку посадили, а ще подарунки, меню і все між зйомками. А які ваші плани? Що вже встигли?” - подписала фото Осадчая.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои комментарии:

“Купить гирлянду и елку ставить на выходных! А ещё на Фестиваль за подарочками))”

“А я поки що нічого не встигаю,працюю вчителем,кінець року,ціла корзина зошитів з контрольними і все це треба перевірити))”

“Нічого я ще не зробив до нового року, але планую через 9 днів. До речі, ви дуже гарна”

“Нічого не робили. Ялинку будемо ставити під кінець грудня, а подарунки вже почала купувати )))”

“Знов і знов пишу.., яка ж ви справжня і гарна без мейка!!! гарного дня!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, на днях также стартовали съемки нового сезона шоу Голос Країни. Это будет 10-й, юбилейный сезон, который стартует 19 января.

Осадчая поспешила показать несколько фото со съемок, на которых позирует в роскошном облегающем платье насыщенного розового оттенка. Платье также оголяет плечи телеведущей. Образ довершают лодочки нюдового оттенка, из аксессуаров - золотые украшения.

Стильная Катя Осадчая на съемках 10-го сезона шоу Голос Країни (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Юрий Горбунов выложил фото с двумя женщинами. Супруг Кати Осадчей показал, как проводит время без нее.