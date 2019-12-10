Юрий Горбунов показал домашнее фото с сыном Ваней и поделился секретами воспитания

Юрий Горбунов (фото: пресс-служба 1+1)

Юрий Горбунов появился на обложке "Теленеделя", рассказал о любимой игре с сыном и подробностях "Скаженого весілля 2"

Известный телеведущий Юрий Горбунов рассказал, чему его учит двухлетний сын Иван. Также актер и креативный продюсер фильма "Скажене весілля", сериала "Великі Вуйки" рассказал, чего ждать зрителям от сиквела "Скажене весілля", премьера которого запланирована на католическое Рождество - 25 декабря.

Так, ведущий шоу Танцы со звездами, Голос.Країни, Голос.Діти Юрий Горбунов, у которого напряженный рабочий график и ежедневные съемки, снялся в фотосессии вместе с двухлетним сыном Иваном для журнала "Теленеделя".

Горбунов пригласил фотографа в свой собственный дом и снялся в двух образах - серьезного продюсера и заботливого папы.

В интервью Теленеделя Юрий Горбунов намекнул, как будет развиваться сюжет в "Скаженому весіллі 2":

"Мы долго думали, чем еще удивить зрителей, кому еще отец может сказать "нет" после афрофранцуза. Представителю другой национальности? Уже неинтересно ... Главный герой Василий Сердюк только смирился с зятем афрофранцузом .... и здесь вторая дочь преподносит такой же сюрприз, что отец хватается за сердце. Так, у главного героя окажутся две дочери. Больше ничего не скажу - не буду спойлерить".

Всех сторонников звезды всегда интересует его семейная жизнь и маленький сынишка Иван.

В разговоре с главным редактором Людмилой Козаренко Горбунов рассказал о воспитании сына, а также поделился, чему его учит двухлетний Иван, и с чем он должен быть осторожным.

"Прежде всего, следить за тем, что и как говорю, что делаю. Он меня постоянно копирует! Поэтому при нем нельзя повышать голос, разбрасывать вещи, слишком эмоционально говорить. А в общении с ним стараюсь не просто настаивать на своем, а добиться понимания".

Также продюсер добавил, что их любимая игра с Иваном - прятки. Как отметил Юрий, они прячутся за занавеской и от этого Иван приходит в восторг.

В этом году Юрий Горбунов получил награду "Тато року", хотя на нее претендовало немало звездных пап. В интервью продюсер признался, что хочет, чтобы сын им гордился.

"Стараюсь соответствовать этому титулу. А вообще, для сына мечтаю стать "папой жизни", чтобы он мной гордился, поэтому стараюсь уделять ему максимум внимания. Хотя на самом деле очень много внимания ребенку и не нужно - его просто надо внимательно выслушать, поддержать, чтобы он понимал: в семье его все любят и у него есть надежный тыл. Так воспитывали меня, так воспитываю и я Ивана".

Кроме этого, Юрий Горбунов вспомнил, из-за чего волновался в начале отношений с любимой Екатериной Осадчей. А также поделился, какие сейчас у них есть семейные традиции.

По словам Юрия, это обязательно семейный завтрак или ужин, и катание втроем на велосипедах - летом, а зимой - на санках.

Напомним, ранее Юрий Горбунов выложил фото с двумя женщинами возле новогодней елки. Фото было сделано в одном из столичных отелей. На нем можно увидеть Горбунова, одетого в черный деловой костюм. Он обнимает Кухар, наряженную в кремовое платье с рюшами и вышитыми узорами. Ее наряд дополнили туфли, похожие на пуанты.