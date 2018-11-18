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"Каменских и рядом не стояла": Потап запостил фото с загадочной незнакомкой

Lite » Звезды 18.11.2018 - 19:01
"Каменских и рядом не стояла": Потап запостил фото с загадочной незнакомкой
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Снимок исполнитель опубликовал с музыкальной церемонии награждения "Latin Grammy 2018"

Знаменитый украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который недавно насмешил сеть женским нарядом, запостилв свой Instagram фото в компании загадочной горячей незнакомки. Фото было опубликовано с музыкальной церемонии награждения "Latin Grammy 2018", который проходил в калифорнийском Лос-Анджелесе (США). И если по приезду туда Потап публиковал фотографии с Настей Каменских, то в этот раз он удивил публику.

&quot;Каменских и рядом не стояла&quot;: Потап запостил фото с загадочной незнакомкой

Скриншот поста (instagram.com/realpotap)

Так, на фотоснимке, который появился в аккаунте артиста,  который он сделал сам, он запечатлен рядом с красивой девушки. Стоит отметить, что прекрасная незнакомка загадочно улыбается.

Фото Потап подписал так:"Есть какая-то манящая Мистика в Латиноамериканской красоте, one of the super hot TV-Hosts in Latin World".

Под фото фолловеры написали противоречивые комментарии. Одни пользователи сравнивали красотку с Настей Каменских, другие писали, что Каменских лучше, а третьи просто осыпали девушку комплиментами, отмечали ее красоту и написали, что "Каменских и рядом не стояла".

&quot;Каменских и рядом не стояла&quot;: Потап запостил фото с загадочной незнакомкой

&quot;Каменских и рядом не стояла&quot;: Потап запостил фото с загадочной незнакомкой

&quot;Каменских и рядом не стояла&quot;: Потап запостил фото с загадочной незнакомкой

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напмоним, что ранее стали известны номинанты главной музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

Ранее мы писали, что украинец создает уморительные пародии на звезд.

 Видео: (video.rbc.ua)

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