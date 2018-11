"Каменских и рядом не стояла": Потап запостил фото с загадочной незнакомкой

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Снимок исполнитель опубликовал с музыкальной церемонии награждения "Latin Grammy 2018"

Знаменитый украинский рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап), который недавно насмешил сеть женским нарядом, запостилв свой Instagram фото в компании загадочной горячей незнакомки. Фото было опубликовано с музыкальной церемонии награждения "Latin Grammy 2018", который проходил в калифорнийском Лос-Анджелесе (США). И если по приезду туда Потап публиковал фотографии с Настей Каменских, то в этот раз он удивил публику.

Скриншот поста (instagram.com/realpotap)

Так, на фотоснимке, который появился в аккаунте артиста, который он сделал сам, он запечатлен рядом с красивой девушки. Стоит отметить, что прекрасная незнакомка загадочно улыбается.

Фото Потап подписал так:"Есть какая-то манящая Мистика в Латиноамериканской красоте, one of the super hot TV-Hosts in Latin World".

Под фото фолловеры написали противоречивые комментарии. Одни пользователи сравнивали красотку с Настей Каменских, другие писали, что Каменских лучше, а третьи просто осыпали девушку комплиментами, отмечали ее красоту и написали, что "Каменских и рядом не стояла".

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

