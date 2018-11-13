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Украинец создает уморительные пародии на звезд: крутые образы

Lite » Приколы 13.11.2018 - 07:10
Украинец создает уморительные пародии на звезд: крутые образы
Коллаж РБК-Украина

Prosto Doyle радует подписчиков веселыми фотопародиями на Винника, Осадчую, Потапа и других звезд

Блогер из Ивано-Франковска Назар Душенко, которого в сети многие знают по нику Prosto Doyle, прославился в Instagram благодаря невероятно смешным и забавным коллажам - Назар пародирует украинских знаменитостей.

Парень выбирает какой-нибудь снимок артиста или инста-блогера и старается сделать похожий.

Украинец создает уморительные пародии на звезд: крутые образы

Пародия на Верку Сердючку от Назара Душенко (instagram.com/prosto_doyle)

Как пишут многие юзеры, фото Назара в большинстве своем намного круче и более оригинальные.

Среди звезд, на которых блогер сделал самые яркие пародии, - Катерина Осадчая, Олег Винник, Потап и многие другие.

 

Лучшие пародии на звезд от блогера Назара Душенко (instagram.com/prosto_doyle)

Тем временем, в Кривом Роге креативный сапожник сделал из кроссовок эксклюзивные спортивные туфли на высоком каблуке.

Напомним, украинская ведущая и светская львица Светлана Вольнова шокировала своих поклонников образом на Хэллоуин.

Ранее мы писали о том, что Народная артистка Украины и нардеп Оксана Владимировна Билозир появилась в здании Рады в одежде с вышивкой на спине, которую активно обсуждают и подняли на смех в социальной сети.

Видео: РБК-Украина

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