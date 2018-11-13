Украинец создает уморительные пародии на звезд: крутые образы

Prosto Doyle радует подписчиков веселыми фотопародиями на Винника, Осадчую, Потапа и других звезд
Блогер из Ивано-Франковска Назар Душенко, которого в сети многие знают по нику Prosto Doyle, прославился в Instagram благодаря невероятно смешным и забавным коллажам - Назар пародирует украинских знаменитостей.
Парень выбирает какой-нибудь снимок артиста или инста-блогера и старается сделать похожий.
Пародия на Верку Сердючку от Назара Душенко (instagram.com/prosto_doyle)
Как пишут многие юзеры, фото Назара в большинстве своем намного круче и более оригинальные.
Среди звезд, на которых блогер сделал самые яркие пародии, - Катерина Осадчая, Олег Винник, Потап и многие другие.
Лучшие пародии на звезд от блогера Назара Душенко (instagram.com/prosto_doyle)
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Видео: РБК-Украина