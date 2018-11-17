"Красивые стрелки": Потап насмешил сеть женским нарядом (видео)

Кадры уже успели покорить сеть
Популярный украинский продюсер и певец Алексей Потапенко развеселил подписчиков необычным для него луком. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.
"В этом выпуске вы увидите нас в совершенно других образах. Мы будем одеты в женщин, мужчин, инопланетян. Потому что мы снимаем клип", - сказал он.
Видео: Потап в образе женщины (instagram.com/realpotap)
На опубликованных кадрах можно заметить самого Потапа, который "отрастил" белые волосы и нарядился в женское платье. Это стало причиной бурного обсуждения в сети.
"Ты вообще красавица, базара нет", - сказал пользователь Вениамин Каветский.
"Потап, у тебя красивые стрелки", - подчеркнула юзер Виолетта Макеевна.
"Офигеть. Такая кокетка", - уточнил пользователь Сергей Викторов.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
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Видео: (video.rbc.ua)