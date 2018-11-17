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"Красивые стрелки": Потап насмешил сеть женским нарядом (видео)

Lite » Звезды 17.11.2018 - 08:25
"Красивые стрелки": Потап насмешил сеть женским нарядом (видео)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Кадры уже успели покорить сеть

Популярный украинский продюсер и певец Алексей Потапенко развеселил подписчиков необычным для него луком. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"В этом выпуске вы увидите нас в совершенно других образах. Мы будем одеты в женщин, мужчин, инопланетян. Потому что мы снимаем клип", - сказал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Видео: Потап в образе женщины (instagram.com/realpotap)

На опубликованных кадрах можно заметить самого Потапа, который "отрастил" белые волосы и нарядился в женское платье. Это стало причиной бурного обсуждения в сети.

"Ты вообще красавица, базара нет", - сказал пользователь Вениамин Каветский.

"Потап, у тебя красивые стрелки", - подчеркнула юзер Виолетта Макеевна.

"Офигеть. Такая кокетка", - уточнил пользователь Сергей Викторов.

&quot;Красивые стрелки&quot;: Потап насмешил сеть женским нарядом (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напмоним, что ранее стали известны номинанты главной музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

Ранее мы писали, что украинец создает уморительные пародии на звезд.

 Видео: (video.rbc.ua)

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