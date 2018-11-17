"Красивые стрелки": Потап насмешил сеть женским нарядом (видео)

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Кадры уже успели покорить сеть

Популярный украинский продюсер и певец Алексей Потапенко развеселил подписчиков необычным для него луком. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"В этом выпуске вы увидите нас в совершенно других образах. Мы будем одеты в женщин, мужчин, инопланетян. Потому что мы снимаем клип", - сказал он.

Видео: Потап в образе женщины (instagram.com/realpotap)

На опубликованных кадрах можно заметить самого Потапа, который "отрастил" белые волосы и нарядился в женское платье. Это стало причиной бурного обсуждения в сети.

"Ты вообще красавица, базара нет", - сказал пользователь Вениамин Каветский.

"Потап, у тебя красивые стрелки", - подчеркнула юзер Виолетта Макеевна.

"Офигеть. Такая кокетка", - уточнил пользователь Сергей Викторов.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напмоним, что ранее стали известны номинанты главной музыкальной премии M1 Music Awards 2018.

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Видео: (video.rbc.ua)