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"Каменських і поруч не стояла": Потап запостив фото з загадковою незнайомкою

Lite » Зірки 18.11.2018 - 19:01
"Каменських і поруч не стояла": Потап запостив фото з загадковою незнайомкою
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Знімок виконавець опублікував з музичної церемонії нагородження "Latin Grammy 2018"

Знаменитий український реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який нещодавно насмішив мережа жіночим вбранням, запостилв свій Instagram фото в компанії загадкової гарячої незнайомки. Фото було опубліковано з музичної церемонії нагородження "Latin Grammy 2018", який проходив у каліфорнійському Лос-Анджелесі (США). І якщо по приїзду туди Потап публікував фотографії з Настею Каменських, то цього разу він здивував публіку.

&quot;Каменських і поруч не стояла&quot;: Потап запостив фото з загадковою незнайомкою

Скріншот поста (instagram.com/realpotap)

Так, на фотознімку, що з'явився в аккаунтi артиста, який він зробив сам, він зображений поруч з красивої дівчини. Варто відзначити, що прекрасна незнайомка загадково посміхається.

Фото Потап підписав так:"Є якась принадна Містика в Латиноамериканській красі, one of the super hot TV-Hosts in Latin World".

Під фото фолловери написали суперечливі коментарі. Одні користувачі порівнювали красуню з Настею Каменських, інші писали, що Каменських краще, а треті просто обсипали дівчину компліментами, відзначали її красу і написали, що "Каменських і поруч не стояла".

&quot;Каменських і поруч не стояла&quot;: Потап запостив фото з загадковою незнайомкою

&quot;Каменських і поруч не стояла&quot;: Потап запостив фото з загадковою незнайомкою

&quot;Каменських і поруч не стояла&quot;: Потап запостив фото з загадковою незнайомкою

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що раніше стали відомі номінанти головної музичної премії M1 Music Awards 2018.

Раніше ми писали, що українець створює смішні пародії на зірок.

Відео: (video.rbc.ua)

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