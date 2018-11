"Каменських і поруч не стояла": Потап запостив фото з загадковою незнайомкою

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Знімок виконавець опублікував з музичної церемонії нагородження "Latin Grammy 2018"

Знаменитий український реп-виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який нещодавно насмішив мережа жіночим вбранням, запостилв свій Instagram фото в компанії загадкової гарячої незнайомки. Фото було опубліковано з музичної церемонії нагородження "Latin Grammy 2018", який проходив у каліфорнійському Лос-Анджелесі (США). І якщо по приїзду туди Потап публікував фотографії з Настею Каменських, то цього разу він здивував публіку.

Так, на фотознімку, що з'явився в аккаунтi артиста, який він зробив сам, він зображений поруч з красивої дівчини. Варто відзначити, що прекрасна незнайомка загадково посміхається.

Фото Потап підписав так:"Є якась принадна Містика в Латиноамериканській красі, one of the super hot TV-Hosts in Latin World".

Під фото фолловери написали суперечливі коментарі. Одні користувачі порівнювали красуню з Настею Каменських, інші писали, що Каменських краще, а треті просто обсипали дівчину компліментами, відзначали її красу і написали, що "Каменських і поруч не стояла".

