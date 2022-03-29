KALUSH Orchestra споют на Евровидении 2022: дата и номер выступления

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

KALUSH Orchestra выступят с песней Stefania шестыми в первом полуфинале 10 мая.

66-й международный песенный конкурс будет состоять из двух полуфиналов и финала (10, 12, 14 мая). Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

В Евровидении 2022 примет участие 40 стран, представители которых будут состязаться в итальянском Турине в спортивно-концертной арене Пала-Альпитур. Она вмещает 16 600 зрителей.

В полуфиналах выступят 35 стран, а 5 стран по квоте сразу будут в финале. Их называют "большой пятеркой": это Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания.

В первом полуфинале 10 мая будут выступать (по порядку):

Албания Латвия Литва Швейцария Словения Украина Болгария Нидерланды Молдова Португалия Хорватия Дания Австрия Исландия Греция Норвегия Армения

Во втором полуфинале 12 мая будут выступать (по порядку):

Финляндия Израиль Сербия Азербайджан Грузия Мальта Сан-Марино Австралия Кипр Ирландия Северная Македония Эстония Румыния Польша Черногория Бельгия Швеция Чехия

Отметим, что букмекеры прогнозируют украинцам и их песне Stefania победу с огромным отрывом.

Главные конкуренты KALUSH - итальянцы Mahmood & Blanco с песней Brividi. Третье место отдают шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.