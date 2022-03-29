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KALUSH Orchestra споют на Евровидении 2022: дата и номер выступления

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Вторник 29 марта 2022 17:05
KALUSH Orchestra споют на Евровидении 2022: дата и номер выступления Коллаж РБК-Украина: Евровидение 2022
Автор: Светлана Мащенко

Организаторы Евровидения 2022 провели новую жеребьевку, определив номер выступления KALUSH Orchestra.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

KALUSH Orchestra выступят с песней Stefania шестыми в первом полуфинале 10 мая.

66-й международный песенный конкурс будет состоять из двух полуфиналов и финала (10, 12, 14 мая). Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

В Евровидении 2022 примет участие 40 стран, представители которых будут состязаться в итальянском Турине в спортивно-концертной арене Пала-Альпитур. Она вмещает 16 600 зрителей.

В полуфиналах выступят 35 стран, а 5 стран по квоте сразу будут в финале. Их называют "большой пятеркой": это Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания.

В первом полуфинале 10 мая будут выступать (по порядку):

  1. Албания
  2. Латвия
  3. Литва
  4. Швейцария
  5. Словения
  6. Украина
  7. Болгария
  8. Нидерланды
  9. Молдова
  10. Португалия
  11. Хорватия
  12. Дания
  13. Австрия
  14. Исландия
  15. Греция
  16. Норвегия
  17. Армения

Во втором полуфинале 12 мая будут выступать (по порядку):

  1. Финляндия
  2. Израиль
  3. Сербия
  4. Азербайджан
  5. Грузия
  6. Мальта
  7. Сан-Марино
  8. Австралия
  9. Кипр
  10. Ирландия
  11. Северная Македония
  12. Эстония
  13. Румыния
  14. Польша
  15. Черногория
  16. Бельгия
  17. Швеция
  18. Чехия

Отметим, что букмекеры прогнозируют украинцам и их песне Stefania победу с огромным отрывом.

Главные конкуренты KALUSH - итальянцы Mahmood & Blanco с песней Brividi. Третье место отдают шведской певице Cornelia Jakobs с песней Hold Me Closer.

Отметим, что участники группы ранее заявили, что в любом случае примут участие в конкурсе - их покажут либо в записи, или же они поедут на конкурс, если война закончится раньше.

Россию от участия в Евровидении отстранили 25 февраля.

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