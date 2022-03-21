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KALUSH продолжают бить рекорды Евровидения: украинцам прогнозируют только победу

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Понедельник 21 марта 2022 13:40
KALUSH продолжают бить рекорды Евровидения: украинцам прогнозируют только победу Коллаж РБК-Украина: Евровидение 2022
Автор: Светлана Мащенко

Песня группы Kalush Orchestra "Stefania", с которой они непременно выступят на Евровидении - вживую или в записи, набрала более миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, а также более 4 млн на канале Суспильне Евровидение.

Такой новостью поделились на официальной странице конкурса в Instagram.

Отметим, что такое количество на канале Eurovision Song Contest было добыто всего за 10 дней после размещения видео.

У основных конкурентов Kalush - итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi правда 2 млн просмотров, однако релиз их видео состоялся аж месяц назад.

Напомним также, что Украина продолжает возглавлять рейтинг на официальном букмекерском сайте Евровидения. Нам дают беспрецедентные 35%, Когда Mahmood & Blanco имеют только 15.

KALUSH продолжают бить рекорды Евровидения: украинцам прогнозируют только победу

Скриншот (eurovisionworld.com)

Россию отстранили от участия в конкурсе еще 25 февраля. В конкурсе примет участие 40 стран, представители которых выступят в итальянском Турине в мае.

66-й международный песенный конкурс будет состоять из двух полуфиналов и финала (10, 12, 14 мая).

KALUSH Orchestra в первом полуфинале выступят под номером девять.

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