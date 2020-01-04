Який же кайф: Надя Дорофєєва завела мережу спокусливим танцем

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зізналася, що їй дуже подобається брати уроки танців

Надя Дорофєєва - не новачок у танцях, адже співачці доводиться брати уроки хореографії для виступів на концертах групи "Время и Стекло". Крім того, артистка, яка нещодавно вперше показала свій розкішний будинок і гардеробну, брала участь в шоу Танці з зірками в 2017 році, де дійшла до фіналу і в підсумку посіла друге місце в парі з Женею Котом, поступившись перемогою Наталії Могилевської. Однак вона не припиняє вчитися і зізнається, що їй дуже подобається танцювати.

Надя поділилася на своїй сторінці в Instagram результатом декількох занять з професійними танцівницями - відео свого чуттєвого і спокусливого танцю. У ролику танцюють три дівчини, рухаючись в такт одна одній

Дорофєєва вибрала для уроку чорно-білі лосини, укорочену толстовку і черевики на підборах. Зручний і ефектний наряд вигідно підкреслив її струнку фігуру і чарівні рухи під музику.

Відео: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Боже, який же кайф просто для себе вчитися танцювати) спасибі @tatyana_ninja. І @dashagaga за компанію. Ви звичайно неприємні люди, занадто добре танцюєте) ось вам результат наших 3х занять", - поділилася своєю радістю співачка.

Телеведуча Леся Нікітюк, яка також брала участь у Танцях з зірками, тут же з притаманним їй гумором прокоментувала виступ Наді.

"Це всьо класно канєшно.... Але вони ше луччє мене навчити танцювати не зможуть", - заявила Леді Ле.

Користувачі мережі прийшли в захват від запального танцю Дорофєєвої та засипали її компліментами в коментарях.

Ваууу! Це дуже красиво

Дівчата ви суцільний кайф. нереально красиво

Вооооу. Легше))

Як же ти гарно танцюєш, просто, окремий вид мистецтва

Класно рухаєтеся

Така красива

Вау ,у тебе такі чіткі і нереально красиві рухи.Продовжуйте в тому ж дусі !

Дуже гарно танцюєш

Надя, це просто офігенно!!!

Надюша ти суперськи танцюєш .Лав ю

Я балдію від того, як ти танцюєш. Ти неверотная. Люблю

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Володимир Дантес розповів, як він підкорює Надю Дорофєєву і поділився подробицями з життя з коханою дружиною.