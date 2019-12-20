Надя Дорофеева призналась, как Дантес обиделся на нее из-за новогоднего сюрприза

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева и Завгородний поделились трогательными новогодними воспоминаниями

Уже 22, 23 и 24 декабря в киевском Дворце Спорта состоится атмосферное семейное шоу об украинских традициях «Різдвяна історія з Тіною Кароль». Во время ярких концертов знаменитые артисты исполнят украинские колядки в современной аранжировке. Среди исполнителей также будет группа «Время и Стекло». В преддверии новогодних праздников и Рождества Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали, как готовятся к встрече Нового года, а также вспомнили о семейных традициях.

Частью рождественского шоу станет популярная украинская группа «ВРЕМЯ И СТЕКЛО», которые готовят сказочный номер с удивительными костюмами, постановкой на ледовом катке и особыми неоновыми санями с оленями.

Во время подготовки к «Рождественской истории» артисты поделились интересными и веселыми воспоминаниями о собственном Рождестве. Позитив вспомнил историю из детства, когда он вместе с одноклассниками записал рождественский диск с колядками.

«Мало кому известно, что в 3 классе, прежде чем голос «сломался», у меня был высокий сопрано. Вместе с одноклассниками в детской академии искусств мы записали целый диск колядок, где я выступил солистом. У родителей еще до того была любимая рождественская традиция - вызвать нас с сестрой петь на всех домашних застольях, а потом появилась еще одна - слушать наш рождественский диск. В детстве мы с сестрой Лизой обожали колядовать! Праздновать Рождество приятно в кругу семьи, но не всегда это получается. Например, в прошлом году мы собрались вместе, я приготовил праздничный ужин - полезные блюда, без традиционного майонеза. Разработал целое меню!», - поделился историей Позитив.

А Надя Дорофеева призналась, какой сюрприз устроила мужу Владимиру Дантесу на второй год отношений.

«Для меня Рождество в первую очередь ассоциируется с праздничным столом. Неделю назад у нас с Вовой было настоящее новогоднее настроение, и мы приготовили все традиционные праздничные блюда. Вообще, Вова очень любит зимние праздники и все традиции. На второй год наших отношений я решила подарить ему праздник - собственноручно украсила елку, а он обиделся, потому что для него было важно сделать это вместе! Самое главное для меня в Рождество - быть на связи с родными», - рассказала Надя.

Вспоминая свои рождественские празднования, артисты также рассказали, какие подарки для них были самыми ожидаемыми.

«Как настоящий шопоголик, я всегда мечтала о какой-то новой одежде. Ни одна игрушка не могла сравниться с новым платьем или концертным костюмом. А сейчас моя главная мечта - вы-ход-ные. Провести отпуск с друзьями и любимыми людьми, отдохнуть и перезагрузиться», - говорит Надя.

В то время как Позитив просто мечтал об игрушках: «Как и все дети, мечтал о игрушках - черепашки Ниндзя, маленькие машины ... Когда повзрослел, их место заняли различные гаджеты. Сейчас, когда появилась такая возможность, стараюсь дарить праздник своим близким и планировать этот день таким образом, чтобы побыть вместе с семьей».

Кроме того, Надя Дорофеева пошутила о Рождестве, которое запомнилось больше всего в жизни.

«Это было 5 лет назад, когда мы с Вовой начали новогодний марафон 30 декабря, а завершили уже после Рождества. Вкусной еды было так много, что Вова поправился на 7 кг - с тех пор худеет», - смеется артистка.

На сцене «Рождественской истории» ВРЕМЯ И СТЕКЛО появятся в образах современных Санта Клауса и Снегурочки. Специально для этого номера режиссеры-постановщики создали большие неоновые санки с оленями, которые напомнят зрителю добрые новогодние сказки и создадут атмосферу рождественского чуда. Когда таинственный волшебник успевает за одну ночь облететь всю планету и оставить подарки под елками.

Не изменяя своему имиджу современных трендсеттеров украинской сцены, «ВРЕМЯ И СТЕКЛО» осовременит популярную рождественскую композицию «Jingle bells». Группа не только перепела известный мировой хит, но и соединила его со своей первой украиноязычной песней «Дим».

В рождественской постановке примут участие маленькие фигуристы, которые в костюмах волшебных эльфов станут настоящими помощниками Санты. Они вместе с артистами будут собирать подарки в санки, чтобы потом отправить их в новогоднее путешествие. С полными мешками сюрпризов Надя Дорофеева и Позитив на сказочных санях поднимутся в воздух над Дворцом Спорта.

К шоу начали готовиться и другие артисты - MONATIK, DZIDZIO, KAZKA, Беz обмежень, Олег Скрипка и ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, Женский Квартал, звезды шоу «Голос країни» и «Танці з зірками». Они покажут зрителям настоящий перфоманс с колядками, вертепом, традиционными танцами и необычными образами.

Увидеть яркое семейное шоу «Різдвяна історія з Тіною Кароль» вживую можно 22, 23 и 24 декабря на гала-концертах во Дворце спорта. А телеверсию концерта покажет телеканал «1+1» на рождественские праздники.