Какие фривольности! Екатерина Кухар с мужем устроили "грязные танцы" в спальне

Знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов находятся на карантине только вдвоем, без детей. Все дело в том, что новости о закрытии границ застали их в Таиланде, где они проводили такой долгожданный медовый месяц. Паре пришлось срочно менять билеты и возвращаться в Украину, где по всем рекомендациям они самоизолировались отдельно ото всех. Впрочем, танцоры стараются не унывать и не скучать, а также напоминают поклонникам о важных правилах безопасности и гигиены в этот период.

Кроме того, Екатерина и Александр смотрят много кино - а некоторые сцены даже повторяют сами! На своей странице в Instagram Кухар поделилась жарким видео, на котором они с мужем попытались повторить знаменитую танцевальную сцену из фильма "Грязные танцы" прямо в спальне.

Главным героем в ролике выступает Стоянов - под знаменитый хит из кинокартины Time of my life он в пижамных штанах, майке и темных очках начинает танцевать, повторяя движения Патрика Суэйзи, а жена снимает его на телефон, лежа в кровати. В какой-то момент танец становится все горячее, Александр срывает с себя майку и залазит на кровать, подтягивая к себе Екатерину за ногу, а та заливисто смеется.

Видео: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина также поделилась своим списком интересных фильмов для просмотра на карантине.

"Друзья, а какие у вас любимые танцевальные сцены из фильмов? А я составила для вас список любимых фильмов: драмы, комедии, триллеры, экшн, фентези — всё для вас... и под разное настроение:

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«Грязные танцы»

«Заражённые» (пересмотрела снова этот фильм и мурашки по коже от сходства с нашей текущей историей... )

«Джентельмены»

«Унесённые ветром»

«Дьявол носит Prada»

«Мистер и миссис Смит»

«Осень в Нью-Йорке»

«Опасная игра Слоун»

«Віддана»

«Лекарь: ученик Авиценны»

«Телохранитель для киллера»

«Почему он?»

«1+1»

«Аватар»

«Шесть дней, семь ночей»

«Красный воробей»

«Загадочная история Бенджамина Баттона»

«Я люблю Люси» - написала Кухар.

Поклонники пришли в восторг от таких "фривольностей" и оставили много веселых отзывов, призывая Екатерину в следующий раз станцевать так самой.

Теперь я видела всё

красавчик)))

Грязные танцыыыыыы!!!

Ви просто ОГОНЬ

Катяяяяя. Фривольности 100%

Класс!хочу продолжения ! Катя Ваша очередь продолжать.

А как же Криминальное чтиво?)

Понимаете настроение)))

Безумно люблю фильм "Грязные танцы". Отличное видео

Катя, у Вас Волшебный муж!

Екатерина! Супер! Как вы подняли настроение, любимый фильм и любимый танец! Браво!

Красивий вечер вам посвятил муж, умнычка, уважаю таких мужчин

Ребята, вы шальные проказники!

Как круто когда двое людей создают такую атмосферу

У Екатерины явно карантин проходит веселее, чем у среднестатистической пары

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар и Александр Стоянов предложили топ-4 альтернативных варианта приветствия во время карантина.