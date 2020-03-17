Никто об этом не узнает: вернувшаяся в Украину Кухар сделала тревожное заявление

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина вместе с мужем вернулась из Таиланда

Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым спешно прервала отпуск в Таиланде и срочно отправилась домой в Украину, чтобы успеть до закрытия границ в связи с короновирусом. Она ностальгирует по райскому уголку Земли и делиться с поклонниками солнечными фото в Instagram. Судья Танцев со звездами также подняла тему контроля прибывших из-за границы и рассказала, как ее проверяли в украинском аэропорту.

Прима-балерина опубликовала фото на фоне бескрайнего океана, на котором позирует в легком сарафане в полоску.

"Я буду очень скучать по этому райскому месту и еще долго вспоминать, то внутреннее ощущение умиротворения и восхищения, которые вызывали на моем лице улыбку. Все сейчас перенасыщены информацией от СМИ и за последнюю неделю успели очень устать и расшатать свои нервы. Поэтому, у меня есть еще пару дней, чтобы самой насладиться местами, которые запечатлены в моем телефоне и поделиться ими с вами! Мойте руки с мылом и старайтесь не посещать людные места. Берегите себя и будьте здоровы!" - написала балерина.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Также в сториз она показала свое прибытие в киевский аэропорт "Борисполь" и рассказала, как прошла контроль.

"Я даже не успела снять, как за три секунды у нас проверили украинские паспорта и издалека навели градусником. Ну, и самое главное. Все взрослые люди понимают, что если вдруг человек, у котрого есть температура, захочет прилететь в страну, он собьет ее жаропонижающими, и никто об этом не узнает", - высказалась украинская прима-балерина.

Катерина Кухар с мужем (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Муж Екатерины, украинский премьер балета Александр Стоянов также решил поделиться своими мысями о непросто ситуации в мире и Украине, связанной с коронавирусом.

"Очень часто в трудных ситуациях мы узнаем истинное лицо того или иного человека. Ситуация с пандемией открыла и шокировала каждого не только своим масштабом, но и отношением бизнеса к людям. B2C — бизнес для конечного потребителя, но никак не для личной выгоды. Здесь предприниматели забыли о том, что вирус мы победим, а в борьбе за взаимоотношения со своей аудиторией — бизнесмены проиграют. В том случае, если нагло будут спекулировать ценами (так как мы видим на примере авиа-компаний, продавцов масок и антисептиков, например). Ваш потребитель должен к вам вернуться после всех обстоятельств и неважно, продаёте вы товар или предоставляете разного рода услуги", - написал он.

Александр призвал принимать опыт у лучших мировых и украинских организаций, которые в условиях пандемии пошли на встречу людям.

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"Лучше берите пример с крупных компаний и организаций.

Самые известные американские университеты открывают доступ на бесплатные курсы для всех желающих с любого уголка мира.

Средний бизнес общепита делает доставку продуктов безопасной, бесплатной и экологичной.

Украинские образовательные платформы открывают доступ на свои курсы, цена за которые была от 200$, а сейчас — 0,00$", - заявил муж судьи Танцев со звездами.

"Мы все с вами в одной лодке и желание заработать на беде — это самостоятельное решение потопить свои весла посреди океана. Будьте лояльны, берегите себя и помогайте тем, кому это нужно. Вместе мы справимся!" - оптимистично закончил он свою речь.

Ранее Екатерина Кухар восхитила стройными формами в ярком купальнике среди цветов.