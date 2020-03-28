Які фривольності! Катерина Кухар з чоловіком влаштували "брудні танці" в спальні

Балерина з чоловіком показали свою улюблену танцювальну сцену з фільму
Знаменита балетна пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов знаходяться на карантині тільки удвох, без дітей. Вся справа в тому, що новини про закриття кордонів застали їх у Таїланді, де вони проводили такий омріяний медовий місяць. Парі довелося терміново міняти квитки і повертатися в Україну, де по всім рекомендаціям вони самоізолювалися окремо від усіх. Втім, танцюристи намагаються не сумувати і не нудьгувати, а також нагадують шанувальникам про важливі правила безпеки і гігієни в цей період.
Крім того, Катерина і Олександр дивляться багато кіно - а деякі сцени навіть повторюють самі! На своїй сторінці в Instagram Кухар поділилася жарким відео, на якому вони з чоловіком спробували повторити знамениту танцювальну сцену з фільму "Брудні танці" прямо в спальні.
Головним героєм в ролику виступає Стоянов - під знаменитий хіт з кінокартини Time of my life він в піжамних штанах, майці і темних окулярах починає танцювати, повторюючи рухи Патріка Суейзі, а дружина знімає його на телефон, лежачи в ліжку. У якийсь момент танець стає все гарячіше, Олександр зриває з себе майку і залазить на ліжко, підтягуючи до себе Катерину за ногу, а та заливисто сміється.
Відео: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Балерина також поділилася своїм списком цікавих фільмів для перегляду на карантині.
"Друзі, а які у вас улюблені танцювальні сцени з фільмів? А я склала для вас список улюблених фільмів: драми, комедії, трилери, фантастика, фентезі — все для вас... і під різний настрій:
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«Брудні танці»
«Заражені» (знову переглянула цей фільм і мурашки по шкірі від схожості з нашою поточною історією... )
«Джентельмени»
«Віднесені вітром»
«Диявол носить Prada»
«Містер і місіс Сміт»
«Осінь в Нью-Йорку»
«Небезпечна гра Слоун»
«Віддана»
«Лекарь: учень Авіценни»
«Охоронець для кілера»
«Чому він?»
«1+1»
«Аватар»
«Шість днів, сім ночей»
«Червоний воробей»
«Загадкова історія Бенджаміна Баттона»
«Я люблю Люсі» - написала Кухар
Шанувальники прийшли в захват від таких "фривольностей" і залишили багато веселих відгуків, закликаючи Катерину в наступний раз станцювати так самій.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар і Олександр Стоянов запропонували топ-4 альтернативних варіанти привітання під час карантину.