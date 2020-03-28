Які фривольності! Катерина Кухар з чоловіком влаштували "брудні танці" в спальні

Знаменита балетна пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов знаходяться на карантині тільки удвох, без дітей. Вся справа в тому, що новини про закриття кордонів застали їх у Таїланді, де вони проводили такий омріяний медовий місяць. Парі довелося терміново міняти квитки і повертатися в Україну, де по всім рекомендаціям вони самоізолювалися окремо від усіх. Втім, танцюристи намагаються не сумувати і не нудьгувати, а також нагадують шанувальникам про важливі правила безпеки і гігієни в цей період.

Крім того, Катерина і Олександр дивляться багато кіно - а деякі сцени навіть повторюють самі! На своїй сторінці в Instagram Кухар поділилася жарким відео, на якому вони з чоловіком спробували повторити знамениту танцювальну сцену з фільму "Брудні танці" прямо в спальні.

Головним героєм в ролику виступає Стоянов - під знаменитий хіт з кінокартини Time of my life він в піжамних штанах, майці і темних окулярах починає танцювати, повторюючи рухи Патріка Суейзі, а дружина знімає його на телефон, лежачи в ліжку. У якийсь момент танець стає все гарячіше, Олександр зриває з себе майку і залазить на ліжко, підтягуючи до себе Катерину за ногу, а та заливисто сміється.

Відео: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина також поділилася своїм списком цікавих фільмів для перегляду на карантині.

"Друзі, а які у вас улюблені танцювальні сцени з фільмів? А я склала для вас список улюблених фільмів: драми, комедії, трилери, фантастика, фентезі — все для вас... і під різний настрій:

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«Брудні танці»

«Заражені» (знову переглянула цей фільм і мурашки по шкірі від схожості з нашою поточною історією... )

«Джентельмени»

«Віднесені вітром»

«Диявол носить Prada»

«Містер і місіс Сміт»

«Осінь в Нью-Йорку»

«Небезпечна гра Слоун»

«Віддана»

«Лекарь: учень Авіценни»

«Охоронець для кілера»

«Чому він?»

«1+1»

«Аватар»

«Шість днів, сім ночей»

«Червоний воробей»

«Загадкова історія Бенджаміна Баттона»

«Я люблю Люсі» - написала Кухар

Шанувальники прийшли в захват від таких "фривольностей" і залишили багато веселих відгуків, закликаючи Катерину в наступний раз станцювати так самій.

Тепер я бачила все

красень)))

Брудні танцыыыыыы!!!

Ви просто ВОГОНЬ

Катяяяяя. Фривольності 100%

Клас!хочу продовження ! Катя Ваша черга продовжувати.

А як же Кримінальне чтиво?)

Розумієте настрій)))

Шалено люблю фільм "Брудні танці". Відмінне відео

Катя, у Вас Чарівний чоловік!

Катерина! Супер! Як ви підняли настрій, улюблений фільм і улюблений танець! Браво!

Красивий вечір вам присвятив чоловік, умнычка, поважаю таких чоловіків

Хлопці, ви шалені бешкетники!

Як круто коли двоє людей створюють таку атмосферу

У Катерини явно карантин проходить веселіше, ніж у середньостатистичної пари

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар і Олександр Стоянов запропонували топ-4 альтернативних варіанти привітання під час карантину.