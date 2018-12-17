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"Какая стройная": Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди

Lite » Звезды 17.12.2018 - 20:27
"Какая стройная": Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда похвасталась поклонникам стройной фигурой

Украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк вызвала фурор в сети откровенным фото в соблазнительном боди, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Соответствующим снимков она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Суперфиналистка "Танцев со звездами" позировала в компании мужчины. Им оказался парикмахер-стилист Михаил Рудишин.

Поклонники ведущей сразу же отреагировали на ее пикантный образ, забросав комплиментами.

&quot;Какая стройная&quot;: Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Какая же ты стройная – красавица! Изысканная и элегантная", "Вау, королева", "Леся, вы богиня! И не только ламината. Прекрасно выглядите. Впрочем, как всегда", - отмечали комментаторы.

&quot;Какая стройная&quot;: Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди

&quot;Какая стройная&quot;: Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди

&quot;Какая стройная&quot;: Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди

Скриншот (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, в своих "историях" Леся похвасталась татуировкой на ноге.

"О, Боже, она "татуху" набила", - подписала короткое видео звезда, продемонстрировав стройные ножки в короткой юбке.

&quot;Какая стройная&quot;: Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала "Светской жизни" о том, как в юности зарабатывала на "яблочном бизнесе".

Ранее, во время визита в Стамбул Никитюк "сверкнула" кольцом на безымянном пальце и спровоцировала разговоры о своей помолвке. Оказалось, что в Турцию звезда прилетела ради обследования в одной из местных клиник.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Леся Никитюк
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