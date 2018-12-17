"Какая стройная": Никитюк восхитила пикантным фото в изысканном боди

Звезда похвасталась поклонникам стройной фигурой
Украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк вызвала фурор в сети откровенным фото в соблазнительном боди, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Соответствующим снимков она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Суперфиналистка "Танцев со звездами" позировала в компании мужчины. Им оказался парикмахер-стилист Михаил Рудишин.
Поклонники ведущей сразу же отреагировали на ее пикантный образ, забросав комплиментами.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Какая же ты стройная – красавица! Изысканная и элегантная", "Вау, королева", "Леся, вы богиня! И не только ламината. Прекрасно выглядите. Впрочем, как всегда", - отмечали комментаторы.
Скриншот (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Кроме того, в своих "историях" Леся похвасталась татуировкой на ноге.
"О, Боже, она "татуху" набила", - подписала короткое видео звезда, продемонстрировав стройные ножки в короткой юбке.
Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказала "Светской жизни" о том, как в юности зарабатывала на "яблочном бизнесе".
Ранее, во время визита в Стамбул Никитюк "сверкнула" кольцом на безымянном пальце и спровоцировала разговоры о своей помолвке. Оказалось, что в Турцию звезда прилетела ради обследования в одной из местных клиник.
Видео: РБК-Украина