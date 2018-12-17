"Яка струнка": Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка похвалилася шанувальникам стрункою фігурою

Українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк викликала фурор в мережі відвертим фото в спокусливому боді, яке підкрислило її струнку фігуру. Відповідним знімком вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Суперфіналістка "Танців з зірками" позувала в компанії чоловіка. Ним виявився перукар-стиліст Михайло Рудишин.

Шанувальники ведучої відразу ж відреагували на її пікантний образ, заваливши компліментами.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Яка ж ти струнка красуня! Вишукана і елегантна", "Вау, королева", "Леся, Ви богиня! І не тільки ламінату. Прекрасно виглядаєте. Втім, як завжди", - відзначали коментатори.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, у своїх "історіях" Леся похвалилася тату на нозі.

"О, Боже, вона "татуху" набила", - підписала коротке відео зірка, продемонструвавши стрункі ніжки в короткій спідниці.

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла "Світському життю" про те, як в юності заробляла на "яблучному бізнесі".

Раніше, під час візиту в Стамбул Нікітюк "блиснула" обручкою на безіменному пальці і спровокувала розмови про свої заручини. Виявилося, що в Туреччину зірка прилетіла заради обстеження в одній з місцевих клінік.

Відео: РБК-Україна