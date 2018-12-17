ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Яка струнка": Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

Lite » Зірки 17.12.2018 - 20:27
"Яка струнка": Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка похвалилася шанувальникам стрункою фігурою

Українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк викликала фурор в мережі відвертим фото в спокусливому боді, яке підкрислило її струнку фігуру. Відповідним знімком вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Суперфіналістка "Танців з зірками" позувала в компанії чоловіка. Ним виявився перукар-стиліст Михайло Рудишин.

Шанувальники ведучої відразу ж відреагували на її пікантний образ, заваливши компліментами.

&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Яка ж ти струнка красуня! Вишукана і елегантна", "Вау, королева", "Леся, Ви богиня! І не тільки ламінату. Прекрасно виглядаєте. Втім, як завжди", - відзначали коментатори.

&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, у своїх "історіях" Леся похвалилася тату на нозі.

"О, Боже, вона "татуху" набила", - підписала коротке відео зірка, продемонструвавши стрункі ніжки в короткій спідниці.

&quot;Яка струнка&quot;: Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла "Світському життю" про те, як в юності заробляла на "яблучному бізнесі".

Раніше, під час візиту в Стамбул Нікітюк "блиснула" обручкою на безіменному пальці і спровокувала розмови про свої заручини. Виявилося, що в Туреччину зірка прилетіла заради обстеження в одній з місцевих клінік.

Відео: РБК-Україна

"Неперевершена": Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм "Ще не розгинається": Никитюк здивувала визнанням про травму на Танцях з зірками
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся