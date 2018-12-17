"Яка струнка": Нікітюк захопила пікантним фото у вишуканому боді

Зірка похвалилася шанувальникам стрункою фігурою
Українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк викликала фурор в мережі відвертим фото в спокусливому боді, яке підкрислило її струнку фігуру. Відповідним знімком вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.
Суперфіналістка "Танців з зірками" позувала в компанії чоловіка. Ним виявився перукар-стиліст Михайло Рудишин.
Шанувальники ведучої відразу ж відреагували на її пікантний образ, заваливши компліментами.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Яка ж ти струнка красуня! Вишукана і елегантна", "Вау, королева", "Леся, Ви богиня! І не тільки ламінату. Прекрасно виглядаєте. Втім, як завжди", - відзначали коментатори.
Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Крім того, у своїх "історіях" Леся похвалилася тату на нозі.
"О, Боже, вона "татуху" набила", - підписала коротке відео зірка, продемонструвавши стрункі ніжки в короткій спідниці.
Скриншот (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла "Світському життю" про те, як в юності заробляла на "яблучному бізнесі".
Раніше, під час візиту в Стамбул Нікітюк "блиснула" обручкою на безіменному пальці і спровокувала розмови про свої заручини. Виявилося, що в Туреччину зірка прилетіла заради обстеження в одній з місцевих клінік.
Відео: РБК-Україна