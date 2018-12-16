Воровала у родителей яблоки: Леся Никитюк рассказала про свой детский "бизнес"

Видео: YouTube/Світське життя

Телезвезда Леся Никитюк призналась, что в детстве воровала дома у родителей яблоки и другие продукты, а затем выходила и садилась рядом с бабушками, которые торговали на улице.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Такие кучки стоят - шесть, двенадцать, восемнадцать яблочек. Ну и у меня шесть, двенадцать, восемнадцать. Вся торговля закончилась, когда подошли чьи-то ноги и сверху раздался голос: "Сколько стоят яблочки, девочка?" Я поднимаю голову, стоит моя мама, и я говорю: "Для вас, мама, бесплатно", - вспомнила Леся в интервью Катерине Осадчей.

Скриншот

Но на этом детский "бизнес" Леси не закончился. Ведь чуть позже она вместе со своими сестрами и братьями ходила в сад. Там они "трясли" яблоки и груши, а плоды потом продавали или сдавали на сок. А еще будущая звезда меняла картошку на арбузы.

"Летом все на огородах, ездят машины с херсонскими арбузами и ты картошку меняешь на эти крупные херсонские арбузы", - рассказала Леся.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, недавно звезда "Танців з зірками" показала ультрамодный костюм и поразила пользователей социальных сетей.

Ранее Леся рассказала поклонникам, как и почему она оказалась в турецкой клинике.

Видео: РБК-Украина