"Как сестры": украинский ведущий в бикини спародировал Дженнифер Лопес

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан - известный любитель потроллить знаменитостей и повеселить народ, повторяя эффектные фото звезд и буквально перевоплощаясь в них, причем неважно, какого они пола. На этот раз он решил спародировать пляжное фото американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

На оригинальном снимке Джей Ло в черном бикини и соломенной шляпе сидит на полосатом полотенце на пляже на фоне морских волн и задумчиво смотрит вдаль.

Фото: Александр Педан изобразил Дженнифер Лопес (instagram.com/pedanos)

Педан полностью выдержал стиль фото - он также надел мини-бикини и шляпу и позировал на песочке в такой же позе.

Фото: Александр Педан изобразил Дженнифер Лопес (instagram.com/pedanos)

"Якщо ви думаєте, що рубрика #повторяюфото закінчилась, ви помиляєтесь. ⠀

Вирішив вам підняти настрій, ловіть ще одну пародію, на цей раз @jlo⠀До речі на Гідропарку вже тепленько", - прокомментировал забавную публикацию ведущий.

Подписчики с юмором восприняли подобный снимок - многие написали, что вышло очень похоже и Александр с Дженнифер выглядят, будто родные сестры, другие же посоветовали шоумену побрить ноги.

"Ты шикарен"

"Фигура прям совпадает"

"Агонь. Ты прям как её родная сестра"

"Почему полотенце не полосатое"

"Смело и круто"

"Даже не знаю, чья фигура мне нравится больше"

"Саня це сильно"

"Молодец,супер!)Я долго смеялась, умеешь удивить"

"Спасибо за настроение)))"

"Вы как сестры"

"Небезпечно таке витворяти в Гідропарку)))"

"Прес похож...А ноги бы подбрить))"

"Сексапил однако"

"Теперь я видела все"

Напомним, ранее Александр Педан ошеломил неожиданным признанием.

Мытакже писали, что Александр Педан повеселил своих подписчиков, спародировав самые популярные публикации Instagram: это и беременная Бейонсе, и Кайли Дженнер с дипломом, и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду.

Ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.