"Як сестри": український ведучий в бікіні спародіював Дженніфер Лопес

Олександр Педан часто повторює ефектні фото знаменитостей
Український шоумен і телеведучий Олександр Педан - відомий любитель потролити знаменитостей і повеселити народ, повторюючи ефектні фото зірок і буквально перевтілюючись в них, причому неважливо, якої вони статі. На цей раз він вирішив спародіювати пляжне фото американської співачки і акторки Дженніфер Лопес.
На оригінальному знімку Джей Ло в чорному бікіні і солом'яному брилі сидить на смугастому рушнику на пляжі на фоні морських хвиль і задумливо дивиться в далечінь.
Фото: Олександр Педан зобразив Дженніфер Лопес (instagram.com/pedanos)
Педан повністю витримав стиль фото - він також одягнув міні-бікіні і капелюх і позував на пісочку в такій же позі.
Фото: Олександр Педан зобразив Дженніфер Лопес (instagram.com/pedanos)
"Якщо ви думаєте, що рубрика #повторяюфото закінчилась, ви помиляєтесь. ⠀
Вирішив вам підняти настрій, ловіть ще одну пародію, на цей раз @jlo⠀До речі на Гідропарку вже тепленько", - прокоментував цікаву публікацію ведучий.
Підписники з гумором сприйняли подібний знімок - багато написали, що вийшло дуже схоже і Олександр з Дженніфер виглядають так, наче рідні сестри, інші ж порадили шоумену поголити ноги.
Нагадаємо, раніше Олександр Педан приголомшив несподіваним визнанням.
Ми також писали, що Олександр Педан повеселив своїх підписників, спародіювавши найпопулярніші публікації Instagram: це і вагітна Бейонсе, Кайлі Дженнер з дипломом, і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду.
Раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Ивангай.