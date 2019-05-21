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"Як сестри": український ведучий в бікіні спародіював Дженніфер Лопес


Олександр Педан часто повторює ефектні фото знаменитостей

Український шоумен і телеведучий Олександр Педан - відомий любитель потролити знаменитостей і повеселити народ, повторюючи ефектні фото зірок і буквально перевтілюючись в них, причому неважливо, якої вони статі. На цей раз він вирішив спародіювати пляжне фото американської співачки і акторки Дженніфер Лопес.

На оригінальному знімку Джей Ло в чорному бікіні і солом'яному брилі сидить на смугастому рушнику на пляжі на фоні морських хвиль і задумливо дивиться в далечінь.

Фото: Олександр Педан зобразив Дженніфер Лопес (instagram.com/pedanos)

Педан повністю витримав стиль фото - він також одягнув міні-бікіні і капелюх і позував на пісочку в такій же позі.

Фото: Олександр Педан зобразив Дженніфер Лопес (instagram.com/pedanos)

"Якщо ви думаєте, що рубрика #повторяюфото закінчилась, ви помиляєтесь. ⠀
Вирішив вам підняти настрій, ловіть ще одну пародію, на цей раз @jlo⠀До речі на Гідропарку вже тепленько", - прокоментував цікаву публікацію ведучий.

Підписники з гумором сприйняли подібний знімок - багато написали, що вийшло дуже схоже і Олександр з Дженніфер виглядають так, наче рідні сестри, інші ж порадили шоумену поголити ноги.

  • "Ти шикарний"
  • "Фігура прям збігається"
  • "Агонь. Ти прям як її рідна сестра"
  • "Чому рушник не смугасте"
  • "Сміливо і круто"
  • "Навіть не знаю, чия фігура мені подобається більше"
  • "Саня це сильно"
  • "Молодець,супер!)Я довго сміялася, вмієш здивувати"
  • "Спасибі за настрій)))"
  • "Ви як сестри"
  • "Небезпечно таке витворяти в Гідропарку)))"
  • "Прес схожий...А ноги б підголити))"
  • "Сексапил однак"
  • "Тепер я бачила все"

Нагадаємо, раніше Олександр Педан приголомшив несподіваним визнанням.

Ми також писали, що Олександр Педан повеселив своїх підписників, спародіювавши найпопулярніші публікації Instagram: це і вагітна Бейонсе, Кайлі Дженнер з дипломом, і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду.

Раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Ивангай.

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