"Как это может нравиться": Оля Полякова возмутилась стилем Ким Кардашьян

Не все поклонники Поляковой поддержали ее мнение
Оля Полякова решила высказать свое мнение по поводу внешнего вида всемирно известной львицы Ким Кардашьян. Отметим, что один из последних постов Ким выдался весьма провокационным. Кардашьян опубликовала серию снимков, на которых позирует в экстремально облегающем полупрозрачном костюме с насыщенным принтом. При этом лосины и водолазка как нельзя более эффектно демонстрируют аппетитные формы Кардашьян.
Полякова также видела снимки и оставила на своей instagram-страничке мнение. При этом весьма резкое. Так, украинская исполнительница осталась недовольна образом светской львицы.
"Вы меня простите, но по-моему это… ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?", - подписала фото Кардашьян Оля Полякова.
Скриншот: instagram.com/polyakovamusic
Пост Оли Поляковой вызвал неоднозначные комментарии среди ее подписчиков. Кто-то согласился, кто-то посчитал, что свое мнение на такие темы можно держать при себе. Кстати, к комментариям присоединилась даже Наталья Могилевская.
"Только не убивай меня. Мне нравится. Что-то в этом есть", — написала Могилевская.
Напомним, ранее Оля Полякова жестко раскритиковала шоу "Холостяк".
Также Оля Полякова показала, как заставить ребенка пойти спать.