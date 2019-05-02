"Як це може подобатися": Оля Полякова обурилася стилем Кім Кардашян

Не всі шанувальники Полякової підтримали її думку
Оля Полякова вирішила висловити свою думку з приводу зовнішнього вигляду всесвітньо відомої левиця Кім Кардашян. Зазначимо, що один з останніх постів Кім видався вельми провокаційним. Кардашян опублікувала серію знімків, на яких позує в екстремально облягаючому напівпрозорому вбранні з насиченим принтом. При цьому лосини і водолазка як не можна більш ефектно демонструють апетитні форми Кардашян.
Полякова також бачила знімки і залишила на своїй instagram-сторінці думку. При цьому дуже різку. Так, українська виконавиця залишилася незадоволена образом світської левиці.
"Ви мене вибачте, але по-моєму це... ну як це може подобатися, як це може бути модно, і ще й диктувати моду?", - підписала фото Кардашян Оля Полякова.
Скріншот: instagram.com/polyakovamusic
Пост Олі Полякової викликав неоднозначні коментарі серед її пыдписникыв. Хтось погодився, хтось порахував, що свою думку на такі теми можна тримати при собі. До речі, до коментарыв приєдналася навіть Наталя Могилевська.
"Тільки не вбивай мене. Мені подобається. Щось в цьому є", — написала Могилевська.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко розкритикувала шоу "Холостяк".